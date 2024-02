I 5 corti documentari candidati quest'anno agli Oscar nella categoria Best Documentary Short Film (4 made in U.S.A e 1 ambientato a Tawain) raccontanto storie di coraggio e di ispirazione capaci di offrire alle nuove generazioni un punto di riflessione sul potere delle azioni in un mondo che sembra aver perduto la strada maestra.

Su questa lunghezza d’onda affrontano argomenti diversi: dal tema dei libri banditi in alcuni istituti scolastici della Florida (The ABCs of Book Banning) alla preservazione degli strumenti musicali in un antico laboratorio artiginale di Los Angeles (The Last Repair Shop), dall’odiosa retorica anti-asiatica contrastata dalla convivenza gioiosa di due nonne (Năi Nai & Wài Pó) al crescente divario tra povertà e ricchezza in ambito razziale (The Barber of Little Rock), fino ad un cortometraggio su Tawain e il suo piccolo ruolo nell'incoraggiare la pace (Island in Between).

Ecco i 5 trailer dei cortometraggi documentari candidati agli Oscar di quest’anno!