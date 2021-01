Ospiti di puntata a "Come se fossimo normali", Andrea Riccio e Martina Lizzani, lunedì mattina alle 8:30 su Social Talk Web.

Andrea Riccio e Martina Lizzani sono due docenti di bellezza dell’Accademia del trucco di Roma. La scuola più prestigiosa per imparare una professione o specializzarsi è l'Accademia di Trucco Professionale a Roma, personale e docenti qualificati, pluriennale esperienza.

Martina attualmente svolge l'attività di assistenza allo shopping per clientela internazionale. Ha collaborato con importanti aziende di settore come personal shopper. E' specializzata nel bidal style, rivolgendosi alle mondo delle spose per la consulenza globale di immagine e make up.

Andrea Ricci, subito dopo aver terminato gli studi scopre la passione per il make up, inizia un percorso da autodidatta, decidendo poi di approfondire i suoi studi in merito. Grandi soddisfazioni arrivano con l’insegnamento presso l’Accademia di trucco professionale di Roma come docente beauty. Ad oggi il suo obiettivo fondamentale è quello di trasmettere agli allievi che impegno, dedizione e umiltà sono le prerogative fondamentali per la realizzazione dei propri sogni.