Reportage esclusivo di Luca Steinmann dall’Afghanistan per la rivista Strumenti Politici.

I talebani vogliono rompere l’isolamento internazionale per ridare vita agli scambi commerciali: ciò ravvierebbe l’economia e migliorerebbe le difficilissime condizioni di vita della popolazione, così da ottenerne il consenso e averla dalla propria parte. I

l governo talebano si presenta così al mondo come unica alternativa in grado di combattere l’Isis K, la filiale dello Stato islamico che opera nella regione e che da anni attua numerosi attentati. L’Emirato vuole essere riconosciuto come un legittimo Stato islamico fondato sulla cultura afghana e non su quella occidentale.