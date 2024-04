In radio e nelle principali piattaforme digitali, Black or White (feat. Luna), il nuovo singolo di Charles Onyeabor, una canzone che parla dell'uguaglianza razziale. La produzione è a cura di Abolaji Collins. Online anche l’album “Like Father Like Son”.

Charles: Similmente alla frase di apertura della canzone, “We are the same" implica che il colore della pelle è irrilevante: siamo simili e uguali. Ricorda che il colore del nostro sangue è lo stesso, indipendentemente da quello della nostra pelle. "Black or White" si riferisce a qualcosa di più del semplice colore della pelle, si riferisce anche alle diverse razze e culture che dobbiamo accettare.

Link della canzone Black or White: http://li.sten.to/blackorwhite

Link Album Like Father Like Son: https://li.sten.to/likefatherlikesonalbum

Due canzoni del disco, "They Can't Pull Us Down" e "Ije Nwoke", inoltre sono state inserite nel film thriller “Orah” del 2023 di Lonzo Nzekwe, proiettato al Toronto International Film Festival 2023.

Biografia

Charles Onyeabor è un cantante, cantautore e interprete eccezionale nigeriano. Nato e cresciuto nella parte orientale della Nigeria, nello stato di Enugu per la precisione, si è trasferito in Italia nel 2003 dove ha ulteriormente affinato le sue abilità nell'arte del fare musica. E’ il primo figlio del leggendario musicista nigeriano William Onyeabor, morto nel gennaio 2017. Da bambino, Charles è cresciuto ascoltando le canzoni di suo padre fin dalla tenera età. Ha studiato ingegneria civile presso la prestigiosa Enugu State University Of Science And Technology, ma contemporaneamente e segretamente anche musica, infatti la sua decisione fu di trasferirsi in America da adolescente per inseguire questo sogno, trovandosi alla fine in Europa. Giunto in Italia, si è innamorato della cultura italiana, del cibo, dei vestiti e delle automobili che lo hanno convinto a rimanere e alla fine ad avviare un'attività di concessionaria di auto.

Charles Onyeabor ha partecipato al concorso "Una voce per San Marino" in Italia nel 2021. Ha pubblicato diversi singoli, tutti presenti nell’album di debutto. L’artista ha due figli ed è felicemente fidanzato con la madre del suo secondo figlio.

Social: https://li.sten.to/mySocialmedia