25 ottobre, Raffa celebra il suo compleanno in console al Privè dei Balocchi c/o Blue Velvet - Firenze con Alex Kenji

Il dj producer toscano Andrea Raffa giovedì 25 ottobre celebra il suo compleanno in console, al Blue Velvet di Firenze. Raffa divide tra l'altro il mixer con Alex Kenji, un professionista della musica da ballo decisamente che con la sua Hot Fingers Records si è fatto conoscere in tutto il mondo. Proprio su Hotfingers, tra l'altro, è uscito il recente singolo di Andrea Raffa "Hit With Barbara", una bomba house perfetta per muoversi a tempo, un brano che non dà scampo.

Il party del 25 ottobre, per la precisione, prende vita nella sala più ambita del Blue Velvet, ribattezzata ogni giovedì Privè dei Balocchi (https://www.facebook.com/privedeibalocchi/). E' un party nel party decisamente hot che fa muovere a tempo un party che fa muovere a tempo una città internazionale come Firenze...





La carriera di Andrea Raffa è decisamente in crescita. Ecco come si è raccontato in una recente intervista. "Vivo da 30 anni, abito vicino Firenze, la mia natura è house. Al di là della musica sono appassionato di gastronomia e ristorazione, mi nutro di attualità e news 24 al giorno, e pure di politica. Ho sovente fame del sapere a 360 gradi. Ho delle aziende nel settore moda". Andrea Raffa ha iniziato molto presto a fare il dj, a soli 16 anni. "E' accaduto parallelamente alla produzione musicale. Ho bisogno di sentirmi sempre al primo giorno della mia carriera, ed avere soddisfazioni disco dopo disco, gig dopo gig". Come ogni dj, conosce ogni tipo di musica, ma il suo cuore batte solo per la house. "La musica house con tutte le sue sfaccettature fortunatamente è tornata ad avere spazio e consenso. A livello globale la musica reggaeton sta funzionando molto, soprattutto tra il pubblico femminile".





www.facebook.com/andrearaffapage/

www.instagram.com/andrearaffa.dj/

Andrea Raffa - "Hit With Barbara" (Hotfingers Records)

www.beatport.com/track/hit-with-barbara-original-mix/10971418

Blue Velvet

Via Castello d'Altafronte, 16r - 50122 - Firenze

055 /215521 - www.bluevelvetfirenze.it