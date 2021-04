La Consulta Cittadina dello Sport comincia a prendere forma: al bando pubblicato dall’Amministrazione comunale hanno risposto 26 persone, che hanno inviato richiesta di partecipazione a tale organo consultivo.

Adesso, come spiegato dall’Assessore allo sport Antonio Nicosia, si procederà alla valutazione dei requisiti e si procederà a convocare la prima riunione della Consulta. “Da una prima visione rispetto alle ASD, SSD e soggetti interessati, che hanno aderito al bando, – ha detto Nicosia – esprimiamo piena soddisfazione per il numero di partecipanti e il coinvolgimento plurimo delle discipline sportive. Oltre agli sport tradizionali è apprezzabile l’interesse manifestato da discipline di squadra e individuali intese “minori” e soprattutto dalle palestre. La presenza delle palestre è un segnale importante per la ripresa dello sport in generale, che tutti attendiamo con i migliori auspici e la possibilità di utilizzare gratuitamente gli spazi all’aperto nelle disponibilità del Comune, così come di recente deliberato, conferma l’unanime volontà di contribuire alla ripartenza dopo questa difficile fase di pandemia”.