In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2021/2022 emergono le prime aspettative da parte della critica americana verso le interpretazioni femminili che hanno più chance di entrare nella corsa agli Oscar per la categoria Miglior attrice non protagonista.

A differenza del Miglior attore e della Miglior attrice, quella delle supporter e dei supporter è solitamente una categoria più dinamica perché soggetta ad una serie di variazioni in attesa di definire la campagna per gli Oscar.

Tra le supporter di quest'anno salgono le quotazioni per Marlee Matlin per il film Coda, che potrebbe diventare la prima e unica attrice sorda a vincere per la seconda volta l’Oscar, segue Ann Dowd per Mass e Kirsten Dunst a caccia della sua prima nomination per l'ultimo film di Jane Campion, The Power of the Dog.