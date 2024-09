Newrivauto a “il Salotto delle Celebrità” durante la mostra del Cinema di Venezia: trasporto comodo ed innovativo per i VIP



New Rivauto, azienda che ha segnato la storia dell’automobilismo italiano per 50 anni, si conferma sponsordel panorama rinomato de “Il Salotto delle Celebrità”: quest’anno, durante la Mostra del Cinema di Venezia, è stata l’azienda esclusivista per il transfer delle celebrità.







Questo loro importante compito di collaborazione con l’evento non solo sottolinea la loro affidabilità e efficienza, ma offre anche l’occasione di mostrare al meglio i loro servizi e prestazioni.

Conosciamo meglio questa realtà imprenditoriale attraverso un’intervista fatta in occasione del format “Il Salotto delle Celebrità” nelle date della Mostra del Cinema a Venezia.

"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Innanzitutto, svolgo questo lavoro con la mia famiglia praticamente da sempre: l’azienda esiste da mezzo secolo e quindi sono cresciuto con questa mentalità e con questo modus. Nell’ultimo decennio è cambiato il nostro approccio alla scelta delle auto e alla relativa vendita, sappiamo già cosa vogliono i nostri clienti (fidelizzati ormai da anni) e siamo migliorati tantissimo nell’aspetto legato ai finanziamenti. Il nostro punto di forza è sicuramente l’eterogeneità dei prodotti che sappiamo fornire, scegliamo il miglior usato per ogni segmento. Inoltre,anche se sembra scontato dirlo, noi amiamo il nostro lavoro e cechiamo di accontentare il cliente, che poi resta la più grande forma di soddisfazione personale e di gruppo.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

La grande novità di questa stagione è il supporto con partner di due realtà importanti calcistiche della nostra regione (la Campania): la Juve Stabia che milita in Serie B e il Calcio Napoli Femminile che milita in Serie A. Da sempre sosteniamo i progetti di sport del nostro territorio e crediamo fortemente in queste azioni di marketing e continueremo a farlo. In queste nuova stagione avremo la possibilità di avere una risonanza nazionale e sostenere anche lo sport locale. Invece il grande progetto che ‘bolle in pentola’ è quello di unire in un grande gruppo, tutte le concessionarie a noi collegate. Operiamo nel centro e sud Italia ed è arrivato il momento di fare un passo in avanti.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Aver partecipato a questo evento ci ha resi orgogliosi. È un evento internazionale e vedere il nostro brand presente ci fa capire che stiamo lavorando bene e i nostri clienti ci stanno premiando. Inoltre, amiamo il glamour e Venezia da questo punto di vista è fantastica. Siamo stati con i grandi brand e tra i grandi marchi e questo ci può far solo crescere.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Mi soffermerei sulle emozioni che il cinema trasmette. Da quando eravamo piccoli ad oggi con la famiglia ed i bambini, resta sempre qualcosa di magico che unisce e crea condivisione. Il cinema è un modo anche per staccare dalla vita frenetica e prendersi un momento per sé. Amo sicuramente i film d’azione ma anche quelli che raccontano la mia Napoli: ogni volta che un film mostra la bellezza della mia città non posso perderlo. Il film che sicuramente annovero tra i miei preferiti è “La mano de Dios” di Paolo Sorrentino.