Il brano della cantautrice sugli stores digitali e dal 10 maggio nelle radio

“Avremo giorni migliori” è il singolo della poliedrica artista e cantautrice Yaya, pubblicata il 9 giugno 2023 e rilanciata nelle radio italiane dal 10 maggio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti ben strutturati e curati. Melodie vincenti che rimangono in testa sin dal primo ascolto, su cui scivola la voce dell’artista con una interpretazione autentica e sincera che dona al tutto un forte impatto emotivo. Il brano è l'inno di chi ha attraversato la notte più oscura e ha trovato la luce all'alba. Nata da un bisogno viscerale di espressione durante una fase di profonda introspezione, questa canzone è il risultato di un viaggio interiore, un percorso di guarigione che ha preso vita attraverso la musica.

“In un momento in cui il silenzio pesava come piombo e la solitudine era l'unica compagna, ho trovato conforto nell'abbraccio delle melodie. La musica è diventata il mio faro, guidandomi attraverso le tempeste emotive verso un porto sicuro. Mentre le note fluivano, così facevano le lacrime, liberando il dolore che avevo custodito dentro. È stata una catarsi, un rito di passaggio che mi ha permesso di trasformare la sofferenza in speranza.” Yaya

Le influenze musicali sono tante, e riportano all’infanzia dell’artista: John Frusciante, Jeff Buckley ma tutto torna all'esperienza. L'esperienza che ognuno di noi vive al proprio interno e che, se non canalizzata fuori, in qualsiasi modo, ci fa sentire incompleti. Questa canzone è stata registrata anche con il produttore con accordatura a frequenze curative. Questo perché il corpo reagisca al messaggio stesso che Yaya vuole donare. Non si vede ma c'è sempre qualcosa che, magari non riusciamo a vedere in periodi lunghi di depressione maggiore, ci porta fuori, può essere una persona, può essere una canzone. Ecco questo è lo scopo della cantautrice: confortare le anime simili alle sue.

“A mia sorella, che ha condiviso con me i momenti più bui, dedico ogni verso di questa canzone. Le sue parole, ripetute come un mantra nei momenti di disperazione, sono diventate il cuore pulsante del testo. È un messaggio che abbiamo vissuto insieme, un promemoria che non importa quanto profonda sia la notte, l'alba è sempre all'orizzonte. Queste parole sono un faro di speranza, un inno alla resilienza che ci ha unite e sostenute, diventando la frase chiave che risuona in ogni nota del brano.” Yaya

Storia dell’artista

Melania Camardella in arte Yaya è una musicista indipendente che porta avanti la propria visione artistica attraverso la musica e le arti visive. Fin da giovane, Melania, ha dimostrato un interesse profondo per la musica. Nonostante sia cresciuta in Italia, è stata influenzata da molti generi musicali esteri, da cui ha tratto ispirazione per sviluppare il proprio stile. Inizia a suonare la chitarra a 15 anni, dandole spazio per creare sin da subito melodie, spianando la strada per la scrittura dei suoi testi, in cui inizialmente sceglie di scrivere in inglese. Lascia l'Italia a 19 anni per portare avanti il suo sogno di artista, nonostante gli studi, la sera continua a comporre traendo la propria ispirazione dalle sue esperienze. A Londra, si esibisce in molte serate, sia come chitarrista che come cantautrice, creando con il suo pubblico connessioni profonde. Tornata in Italia, si esibisce con il suo primo inedito in italiano “Prendimi da bere”, che le porta a vincere il premio di miglior canzone al Forte Festival. Melania continua a perseguire i propri obiettivi musicali con determinazione e passione. Oltre a creare ed esibirsi, si impegna anche a ispirare e connettersi con gli altri attraverso la sua musica. Con una visione di trasformare le esperienze personali in arte condivisibile, Melania combatte nei suoi testi non solo con le sue paure ma anche con i suoi limiti, cercando l'onestà e ad ispirare gli altri con messaggi di speranza e amore. Attualmente sta finendo il suo EP che uscirà a giugno 2024.

Instagram: https://www.instagram.com/yayasongwriter

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/1KuAIYmbmkY6TEoun1ELNj

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0PHXJU-0gnCArUN3Ws-YHQ