“Tucci’s Pizzeria di Conversazione“. Si chiama così la pizzeria che il notissimo attore di Un Posto al Sole, Patrizio Rispo – nella soap nelle vesti di Raffaele Giordano – ha inaugurato a Napoli, in via Nisco, tra via dei Mille e i baretti di Chiaia.

Grande partecipazione della Napoli bene e della stampa campana, amici, curiosi, fotografi. Ma non sono mancati i vip, tra gli amici di Rispo. Presenti, infatti, Maurizio Aiello, Miriam Candurro, Ilenia Lazzarin e Claudia Ruffo del cast di Upas, e non è voluta mancare Serena Rossi, star del momento tra cinema e fiction, è stata lanciata dalla soap partenopea da ragazzina.

La serata è stata allietata da ottimo aperitivo con pizza, rustici, fritture fatte al momento, birra e prosecco. Patrizio Rispo si è lanciato in questa avventura imprenditoriale con i suoi soci, l’attore Mimmo Esposito e il pizzaiolo Ciro Tutino.

L’evento è statopromosso con la consulenza amichevole di Massmedia comunicaziond. Le foto sono di Alessandro Gatto.