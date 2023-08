10 curve, dislivello di 65 metri, 4,318 Km di lunghezza: sono i dati principali del Red Bull Ring di Spielberg, in passato conosciuto come Österreichring, dove nel fine settimana tornerà in pista la MotoGP per il Gran Premio d'Austria, decima tappa del mondiale 2023.

In occasione di questo appuntamento, la Commissione Grand Prix, formata da Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA) e Biense Bierma (MSMA), con l'assistenza di Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (direttore tecnico), in una riunione del 4 agosto 2023 ha rivisto, con effetto immediato, il regolamento della classe MotoGP in relazione all'accesso alle sessioni Q1/Q2 nel caso le precedenti sessioni di prova/qualifica dovessero essere annullate (ad esempio in caso di pioggia).

Le prove della MotoGP (Practice) sono l'unica sessione che stabilisce chi entra nella Q1 e nella Q2. Se questa sessione di prove, prevista per il venerdì pomeriggio, viene annullata, sarà la sessione di libere della MotoGP del sabato mattina a stabilire chi entra nella Q1 e nella Q2, diventando così una sessione di prove (Practice).

Se non si può fare la sessione del sabato mattina, si useranno i risultati della prima sessione di libere (FP1) per stabilire chi entra nella Q1 e nella Q2.

Nel caso, raro e di forza maggiore, in cui non si sia potuta fare nessuna sessione di prove, la Direzione Gara cambierà il programma e la procedura in base alle condizioni del momento.



Calendario del Gran Premio d'Austria di MotoGP 2023

Venerdì 18 agosto

10:45-11:30 Free Practice Nr. 1

15:00-16:00 Free Practice

Sabato 19 agosto

10:10-10:40 Free Practice Nr. 2

10:50-11:05 Qualifying Nr. 1

11:15-11:30 Qualifying Nr. 2

15:00-15:25 Gara Sprint (14 giri)

Domenica 20 agosto

09:45-09:55 Warm Up

14:00-14:50 Gran Premio d'Austria (28 giri)