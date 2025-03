Una vittoria quella del Napoli sulla Fiorentina, che stempera un po' i malumori, dopo le ultime vicissitudini degli azzurri in campionato.

Infatti i campani, nelle ultime 6 gare hanno conquistato solo 7 punti, frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e una sconfitta (quella di Como) che grida ancora vendetta. I pareggi contro le romane sono giunti oltre il tempo regolamentare e quindi potevano essere evitate.

Anche la sfortuna ha preso di mira gli uomini di Conte, con infortuni a catena, da Neres a Spinazzola ad Anguissa etc. Eppure i partenopei sono ancora lì, a quota 60 punti a un solo punto di distanza dall'Inter capolista, che non è che stia facendo faville.

La vittoria al Meazza col Monza, quasi retrocesso è giunta dopo una rimonta dallo 0-2 al 3-2. La Juventus, che si era illusa dopo 5 vittorie di seguito, ha perso in modo maldestro contro l'Atalanta per 4-0 allo "Stadium".

Un evento negativo di reti al passivo che in casa-bianconera è inusuale, storicamente parlando. Ma non crediate che i bergamaschi siano pronti per la conquista del titolo. Infatti la squadra di Gasperini sul più bello si scioglie come neve al sole.

L'Inter potrebbe non reggere ed il Napoli invece potrebbe tentare l'assalto decisivo per uno scudetto che in fondo meriterebbe anche. Almeno per l'immane impegno profuso.