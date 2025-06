Grandi applausi per i nostri ragazzi dell'Under 21 che vengono eliminati ai quarti di finale dell'Europeo dalla Germania che vince 3 a 2.

Una partita giocata in 10 dall'81esimo, in 9 dal 90esimo. E nonostante tutto abbiamo trovato il pareggio al 96esimo, prima di cadere nel secondo tempo supplementare.

Oltre ad una direzione arbitrale assolutamente non all'altezza della situazione, anche alcune scelte del c.t. Nunziata non ci sono piaciute: fare uscire Koleosho, il migliore in campo e non solo per il gol, al 71esimo, non ha senso. Soprattutto lasciando in campo Gnonto, già ammonito e tra i peggiori, espulso per doppia ammonizione dopo un fallo stupido.

Peccato per gli azzurrini.

Ma certamente un grande carattere!