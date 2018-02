Accademia delle Arti & Danzainfiera News

Le stelle della danza protagoniste a DIF2018 dal 22 al 25 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze

Vi ricordiamo che l’Accademia delle Arti di Roma sarà presente con il suo punto di accoglienza presso lo Stand P4 – Padiglione Spadolini- Piano Attico –

La Direttrice Artistica, Catia Di Gaetano, sarà accompagnata dal Maestro Gabriele Cupelli dell’English Ballet e dal Maestro e ballerino Yari Molinari.

Sabato 24 febbraio alle ore 13,45 presso l’Aula 2, l’Accademia delle Arti presenterà due interessanti opportunità; si terrà infatti una lezione/audizione suddivisa in 2 sessioni:

la prima dedicata alla tecnica classica (sbarra/centro); la seconda dedicata ad una lezione di danza contemporanea volta a selezionare allievi ragazzi e ragazze (a partire dai 15 anni) per i Corsi di Formazione Professionale Junior (15-17 anni) e Senior (dai 18 anni in poi) per l’ Anno Accademico 2018-2019

E’ una possibilità da non perdere considerando l’alto profilo artistico che esprime l’Accademia delle Arti ed il suo qualificato corpo docente.

La prenotazione potrà essere effettuata direttamente seguendo questo link:

http://www.danzainfiera.it/tec.-classica-contemporanea-accademia-delle-arti.html

A tutti coloro che parteciperanno alla lezione/audizione verrà donato un simpatico ed utile gadget.

Catia, Gabriele e Yari vi aspettano per farvi scoprire e conoscere meglio il fantastico mondo della Danza e come realizzare il vostro sogno di diventare un vero ballerino Professionista.

Tramite il sottostante link vengono presentati i profili professionali ed artistici dei nostri Maestri Gabriele e Yari:

http://www.danzainfiera.it/img_slir/sitopiu/6/9/691513591446.pdf



Ed ora le News:

Danzainfiera aprirà i battenti alla nuova edizione (la XIII per la precisione) che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 22 al 25 febbraio 2018. E’ l’evento di danza più rappresentativo a livello internazionale a cui parteciperanno i nomi più importanti del mondo della danza. Ci saranno centinaia di lezioni e stage condotti da maestri di fama internazionale, vedremo stili e generi differenti, si terranno decine di audizioni di scuole prestigiose, saranno rappresentati spettacoli in anteprima e diverse rassegne di tutti gli stili di ballo ed è assicurata la presenza di prestigiosi ospiti internazionali.



Accademia delle Arti & Danzainfiera News

Guest star provenienti da tutto il mondo

Per gli amanti del classico arriveranno due stelle della danza: Alicia Amatriain, “Principal” dello Stuttgart Ballet, e Iana Salenko prima ballerina dello Staatsballet di Berlino. Entrambe terranno uno stage e si esibiranno durante il Premio Danzainfiera.

Gli appassionati di Flamenco avranno invece a disposizione il talento assoluto Antonio Marquez, apprezzatissimo per la sua tecnica perfetta e la sua espressività drammatica.

Direttamente dall’ultimo tour di Madonna ci sarà Marvin Gofin, con uno stage di Hip Hopcoreografico. Chi ama le contaminazioni contemporanee avrà modo di partecipare ad uno speciale laboratorio coreografico di sperimentazione e ricerca con l’eclettico Emanuele Cristofoli in arte “Laccio”

che è il Direttore artistico della trasmissione TV Dance Dance Dance in onda sul Fox Life dal 17 gennaio.



Soy Luna, uno show imperdibile targato Disney Channel!

Grande sorpresa per tutti i fan della famosissima serie Disney Channel Soy Luna che ha per protagonisti l’attrice e cantante messicana Karol Sevilla (Luna) e l’italianissimo talento Ruggero Pasquarelli (Matteo); una produzione di grande successo dove i giovani attori ballano sui pattini, cantano e, come nella migliore tradizione, si innamorano.

Accademia delle Arti & Danzainfiera News

Alla Fortezza da Basso di Firenze sarà proposto un calendario di attività e di spettacoli con i brani più amati di quello che è stato già definito “il fenomeno teen” del momento accompagnato dalle esclusive coreografie realizzate appositamente per il pubblico di Danzainfiera.

Un grande stand sarà dedicato al Merchandise con gigantografie dei protagonisti e con la possibilità di scattarsi foto e portare a casa gli esclusivi gadget Soy Luna; al centro dello spazio, un palco per seguire le Masterclass e le lezioni di famosi docenti.

Sabato 24 febbraio, al padiglione La Ronda, sarà la volta di un vero e proprio show con i ballerini professionisti del Moma Studios di Milano che proporranno coreografie originali sulle musiche di Soy Luna.





Premio Danzainfiera

Uno degli appuntamenti più attesi ed importanti di questa edizione di Danzainfiera sarà sicuramente il Premio Danzainfiera che si terrà sabato 24 febbraio nel pomeriggio presso il Padiglione La Ronda.

Sarà un prestigioso riconoscimento artistico assegnato a importanti personaggi che si sono distinti nel mondo della danza. Sul palco si alterneranno premiazioni che verranno conferite a esibizioni e spettacoli; l’evento sarà memorabile.

Alcune delle performances più emozionanti saranno le esibizioni della stella della danza Iana Salenko, prima ballerina allo Staatsballett di Berlino, che ballerà un passo a due con il marito Marian Valter; seguirà un assolo della prima ballerina dello Stuttgart Ballet Alicia Amatriain, una tra le partner preferite di Roberto Bolle e, in chiusura, si esibirà in un assolo l’artista che è stato definito il volto più sexy del Flamenco, Antonio Marquez.



Accademia delle Arti & Danzainfiera News

Tutte le tendenze del momento in fatto di danza

Danzainfiera ospita le discipline più in voga del momento e lancia in anteprima i nuovi balli che faranno tendenza. Quest’anno punterà sullo Zouk il nuovo ballo di coppia di origine brasiliana che deriva dalla Lambada ed anche sulla Blindly Dancing, la danza al buio ideata dalla danzatrice cieca Elena Travaini a cui rivolgiamo la nostra ammirazione.

Assisteremo a Workshop e cicli di lezioni ad hoc con maestri provenienti dai vari continenti. E’ questo il caso di Swingati, la rassegna dedicata a tutto il mondo dello Swing o del Pop Tap Festival, l’evento coreografico interamente dedicato al mondo della Tap dance.

Per gli amanti della sensualità “leggera” e dell’ironia la giornata della domenica vedrà un susseguirsi di esibizioni di Burlesque nell’ambito del Burlesque Contest dove anche i principianti potranno seguire lezioni ed entrare in questo gradevole mondo.

Gli appassionati di Flamenco potranno invece dare prova delle proprie abilità durante il Flamenco… Que Emoción!



Danzainfiera 2018: 22/25 febbraio 2018, Firenze – Fortezza da Basso

Orari: Giovedì: 15.00–20.00. Venerdì, sabato e domenica: 9.00–20.00

Info: 0574 575618 –

www.danzainfiera.it

info@danzainfiera.it

Ingresso: 15€ 1 giorno / 40€ 4 giorni / 10€ ridotto per bambini 8-12 anni

Gratuito: diversamente abili, bambini sotto gli 8 anni

Gruppi (min. 30 ingressi): 10€ a persona, acquistabili online entro il 9 febbraio 2018

Accademia delle Arti & Danzainfiera News vi aspettano a Danzainfiera 2018.