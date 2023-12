La notte di Natale? Ovviamente in famiglia. Capodanno? Come e con chi vuoi? Da venerdì 22 fino a sabato 30 dicembre, però al divertimento e alla musica che fa scatenare in Franciacorta e non solo ci pensa lo staff di Hotel Costez - Cazzago (Brescia), con ben 5 party scatenati, tutti da vivere con gli amici, fino alle ore piccole. Con i bartender, la bar ladies, i dj, i vocalist e tutto lo staff di Hotel Costez, fatto da ragazze e ragazzi che sanno divertirsi mentre lavorano...



Si parte venerdì 22 dicembre 2023, con una coppia d'assi in console imbattibile, ovvero Dader al mixer e Mapez alla voce. Sabato 23 dicembre ecco invece Steven Dj e Mapez alla voce, che con la loro energia sanno sempre far scatenare ogni club. Eccoci poi alla notte tra il 25 ed il 26 dicembre, quando va in scena un super classico firmato Hotel Costez: la Tombola di Natale, orchestrata come sempre dalla voce di Brio. Al mixer c'è invece Dader Dj. Eccoci poi con l'ultimo weekend dell'anno: Venerdì 29/12 Dj: Dr.Space & Luca Pedretti alla voce, mentre la sera dopo ancora Mede dj e alla voce Mapez.



Eccoci qui con un veloce recap Hotel Costez - Cazzago (Brescia) 22 - 30 dicembre '23



Venerdì 22/12 Dj Dader, Voice Mapez

Sabato 23/12 Crazy Saturday night: Steven Dj e Mapez

Lunedì 25/12 Tombola di Natale @ Hotel Costez con Dader Dj e Brio

Venerdì 29/12 Dj: Dr.Space & Luca Pedretti

Sabato 30/12 Dj: Mede, Voice Mapez

Capodanno 2023: chiuso



///



Dalla musica ai cocktail, dal design al servizio passando per l'energia dei vocalist, Paolo e Francesco Battaglia non lasciano niente al caso. E infatti Hotel Costez è un ritrovo di successo assoluto, da molto, molto tempo. L'atmosfera dell'Hotel Costez resta unica. Non viverla ogni weekend o quasi della stagione '23 - '24 sarebbe un grave errore. Anche per questa nuova stagione il design è stato rinnovato, soprattutto per quel che riguarda l'illuminazione, che oggi è ancora più calda e coinvolgente.



All'Hotel Costez di Cazzago (BS), immerso nella meravigliosa Franciacorta, si balla con un certo stile e ci si godono ottimi drink: una serata qui è garanzia di divertimento e relax. Il team di giovani e allegri ragazzi che lavorano al locale è altrettanto coinvolgente (lo si vede nella foto) e lavora sempre con il sorriso.



Riassumendo e venendo alla sostanza, Hotel Costez di Cazzago (BS), in piena Franciacorta, è perfetto per rilassarsi a ritmo di musica. L'ingresso è libero e la consumazione facoltativa, il che aiuta a divertirsi in modo spensierato.



Hotel Costez

via Pertini 2D Cazzago San Martino (BS) A4: Rovato

Ingresso libero 18+, Consumazione facoltativa

Info 331 1228756

Web App: https://costez.club/

Instagram.com/hotelcostez__official