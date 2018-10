SHIVA III: COMPLIMENTI è il primo singolo del rapper italo-indiano tratto dall’ep KALMA

Il brano accompagna l’ascoltatore in un viaggio che, partendo da atmosfere urban americane, atterra poi fra sobborghi di Bombay omaggiando così la terra d’origine dell’artista.

Basta ascoltare i primi tre secondi del beat di Steve Ocean realizzato su misura per “Complimenti” e risulta subito chiaro quale sia il principale intento della canzone: far muovere e divertire.

“Complimenti” si presenta come uno di quei classici pezzi hip hop colorati e contaminati che non hanno paura di andare oltre confini già prestabiliti. Il sound fresco e leggero ha un approccio al beat che ricorda lo stile di Niki Minaj. Scavando più a fondo non mancherà però la fioritura di un tipo di rap più stratificato e complesso di quello mostrato in apparenza.

Il testo provocatorio è giocato su una commistione di italiano ed inglese, scelta mirata a consolidare l’aspetto accattivante e catchy del brano.

“Complimenti” è estratto dall’EP pubblicato nel 2018 dal titolo “Kalma”:

«Si fa musica quando si ha voglia, senza inseguire ossessivamente il successo o la fama. Si dà tutto quello che si ha, senza fingere, senza scendere a patti, senza comprare click, senza aspettarsi nulla indietro…solo per la voglia di farlo, di essere come si è, poi succeda quello che succeda, sarà il destino o il karma a deciderlo. Quindi Kalma con la musica, con l’amore, Kalma con la vita di tutti i giorni. Kalma perché, quando hai un nome divino, puoi anche permetterti di aspettare». Shiva III

Radio date singolo: 7 settembre 2018

Autoproduzione

BIO

Nato in India e cresciuto in Italia in una famiglia italianissima (papà di Bergamo, madre Brianzola), Alessandro R dopo anni di esperimenti al pianoforte e tastiere muove i primi passi ufficiali nel mondo della musica e dell'HIP-HOP con il nome di Shiva, in omaggio alle sue origini, assieme ad un duo di amici sotto il nome del gruppo FLYNETZ.

In quegli anni la band riesce ad esibirsi in vari eventi e locali di Milano e provincia con inclusa qualche trasferta fuori dalla Lombardia.

È in questi anni che gli viene presentato un allora "non famoso" Danti dei Twofingerz con il quale inizia una collaborazione che sarà saltuaria ma costante negli anni successivi.

Dal KARMADILLO STUDIO nasce così un EP Targato Flynetz dal titolo "DA NEXT". Successivamente a quell'EP, come spesso accade, si sciolgono sia i FLYNETZ che la B-Soul, quello che rimane intatto è la passione di Shiva per la musica.

Sempre al KARMADILLO e sempre con DANTI, nel 2009-2010, il rapper sforna un altro EP di 7 tracce dal titolo Seven Floors che consacra una indubbia crescita musicale. In questo mini disco inoltre, incoraggiato dallo stesso DANTI, Shiva inizia a mettere del suo anche nelle produzioni.

Tra i vari brani di questo lavoro una citazione particolare va fatta per "OVER MY LIMITS feat Danti e Sewit Villa” il cui video ha anche la fortuna e l'onore di essere messo in rotazione su HIP HOP TV ed essere passato da RADIO 105.

Dopo un periodo di allontanamento dalla musica, nel 2017, l’amico Filippo Rossi in arte Sheezah, che ha appena inaugurato il suo studio musicale “Golden Eye), lo invita in studio. Sarà proprio lui a far avvicinare Shiva all’evoluzione che il rap ha avuto negli ultimi 5 anni, con la nascita di nuove metriche e novi stili di beat e di nuovi approcci (TRAP). Ed è così che l’artista incide il singolo NADA di cui esce anche un video.

Le prime risposte sono così positive che l’artista sii convince subito di tornare ufficialmente a fare musica professionalmente.

E cosi nel 2018 torna in studio e completa l’EP “KALMA” nella quale per la prima volta inizia ad inserire anche un po’ di italiano nei propri pezzi. Ma manca ancora un ultimo tocco per ufficializzare il ritorno. Shiva diventa Shiva III. “III” un numero infatti che nasconde le tre I che lo rappresentano a pieno: Indian Italian International.

Contatti e social

Facebook: www.facebook.com/shivasuperstar

Instagram: www.instagram.com/shivalll_official/

Youtube: www.youtube.com/shivaIII

Spotify: open.spotify.com/artist/23bS8P9AveKywVAxd3nwsw