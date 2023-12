Da poco si è insediato il nuovo presidente argentino Milei, in una cerimonia che ha avuto grandi turbolenze. Ma quelle più forti il nuovo presidente dovrà affrontarle per cercare di risollevare l'economia nazionale. Il Paese ha un tasso di povertà elevatissimo (intorno al 40%), così come il debito pubblico, con anche l'inflazione che non è da meno, stimata a novembre oltre il 160%. Intanto il peso continua a svalutarsi rispetto al dollaro, con l'attuale valore che indica il cambio 1.000 a 1.