L'esercito di occupazione israeliano, nelle ultime 24 ore, aveva commesso tre massacri nella Striscia di Gaza, provocando l'uccisione di 30 civili e il ferimento di altri 84, portando il bilancio delle persone uccise a 44.532, la maggior parte delle quali donne e bambini. 105.538 il numero dei feriti e oltre 10mila quello dei dispersi.

Ma per dei criminali come i militari che compongono le fila delle Forze di Difesa dello Stato ebraico, il bilancio odierno delle nuove vittime non doveva esser sufficiente, così hanno deciso di incrementarlo.

Per tale motivo, in serata, hanno nuovamente bombardato l'area di al-Mawasi, a nord-ovest della città di Khan Younis, prendendo di mira gli accampamenti di fortuna degli sfollati, in quella che è stata designata dalle canaglie dell'IDF "zona umanitaria". Il bilancio dei morti? Almeno una ventina, ma è provvisorio.

Nonostante ciò... il mondo se ne frega. Guarda i neonazisti dello Stato ebraico godere come porci mentre ininterrottamente da 423 giorni gettano bombe sui civili palestinesi, tenuti prigionieri nel ghetto di Gaza. Ed i palestinesi che ancora non sono riusciti ad assassinare con le bombe, il morale esercito israeliano cerca di assassinarli con la fame e le malattie... mentre il mondo rimane a guardare... inerte, in silenzio.

Solo la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale, ma solo su carta non avendo proprie strutture operative, hanno denunciato i crimini di Israele, con la CPI che pare voglia emettere nuove richieste di arresto nei confronti dei soldati israeliani che si sono autodenunciati postando i loro crimini sui social. Alcuni di quei delinquenti, che erano in vacanza all'estero, sono stati fatti tornare di corsa in Israele per evitare il rischio che possano essere fermati nei Paesi dove si erano recati.

Per fermare il "genocidio" in atto a Gaza sarebbe sufficiente iniziare ad imporre sanzioni contro lo Stato ebraico, ma il cosiddetto occidente democratico non lo fa, diventando così complice, moralmente e di fatto, di questo bagno di sangue, mentre quegli scalzacani che lo rappresentano pensano di lavarsi la coscienza e di essere dalla parte dei giusti accusando di antisemitismo chiunque denunci la loro schifosa ignavia.





