La gara agli Oscar 2022 per il Miglior cortometraggio d’animazione è piuttosto agguerrita con 5 titoli dalle illustrazioni suggestive e accattivanti capaci di esplorare le inquietudini dell’animo umano: dal tema dell'accettazione di sé (Robin Robin) alla ricerca del senso dell'amore (The Windshield Wiper) passando per una dolorosa fotografia sui terribili anni di piombo della dittatura di Pinochet (Bestia), fino ad una presa di coscienza sul tempo che passa (Affairs of the Art) e sui pregiudizi legati agli stereotipi di genere (Boxballet).