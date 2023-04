Una ballad Reggaeton Urban sulle radio italiane

Di Mexø avevamo già sentito parlare a gennaio quando aveva pubblicato il suo primo singolo sotto la direzione artistica di Trumen Records. Se con “Solo”, l'artista di La Spezia originario del Messico, si era fatto conoscere attraverso un brano trap emozionale, oggi si propone al pubblico con atmosfere dal sapore totalmente differente. Il nuovo singolo “Broken”, prodotto sempre da Hyde Beats, ha un tappeto sonoro Reggaeton Urban che rispecchia molto le origini Latino-americane di Mexø. Le parti con la chitarra richiamano alla musica classica messicana, mentre i synth, le melodie digitali e le batterie hanno un sapore prettamente urbano. “Broken”, che letteralmente significa “rotto”, si riferisce a uno stato d'animo solo superficialmente in contrasto con il sound del singolo. In questo brano, melodicamente più allego rispetto a “Solo”, si parla di serate e nello specifico di un tipico sabato sera in giro per la città, dove non mancano alcolici, musica e incontri che spezzano il cuore. “Broken” parla di delusioni, di auto-illusioni che una persona si crea, di effimero e di come spesso, le cose che ci circondano non sono quelle che in realtà ci fanno stare bene.



“Essendo Latino-americano volevo una canzone che richiamasse le mie origini. L'idea iniziale era di puntare su una base allegra tipo un Corrido Messicano, ma alla fine ho optato per un beat Reggaeton con dei richiami alla musica latina. Dopo aver trovato le parole per esprimere al meglio lo stato d’animo che volevo si percepisse, ho lavorato al ritornello. Volevo qualcosa di non troppo elaborato, qualcosa di facile ma che trasmettesse l’idea e le emozioni che sentivo. L'idea di “Broken”, dal punto di vista estetico, è quella di un brano radiofonico, personale e allo stesso tempo attento alle tendenze urban. Nel brano io parlo con una ragazza che mi ha fatto perdere la testa. Con lei vorrei passare un altro sabato sera, ma non le interessa quindi mi distraggo con la movida della città, abbandonandomi al fumo e all'alcol. Con “Broken” voglio trasmettere tristezza, ma anche far capire cosa passa nella testa di noi più giovani.” Mexø

“Broken”, distribuito da Trumen Records e disponile in tutti gli store digitali è il secondo tassello che comporrà il primo disco ufficiale di Mexø: “262”, un album intimo che prende il titolo dal numero civico della casa in cui Mexø è cresciuto in Italia. Mexø è un giovane artista emergente di La Spezia nato in Messico e cresciuto con una famiglia adottiva in Italia dall’età di cinque anni. Angel Spada è il nome di Mexø, recentemente si è presentato al pubblico a gennaio 2023 con il suo primo singolo ufficiale “Solo”, sotto la direzione artistica di Trumen Records. A marzo pubblica il secondo singolo radiofonico “Broken”, in attesa del suo disco ufficiale “262”, titolo che prende spunto dal numero civico della casa in cui è cresciuto in Italia. Mexø miscela le sonorità trap, rap, reggaeton e latine dando vita a prodotti urban di tendenza

