Nelle libere del venerdì a Silverstone, per il GP della Gran Bretagna di Formula 1, il più veloce di giornata è stato Lance Stroll sulla Mercedes dello scorso anno che gareggia sotto mentite spoglie come Racing Point, con il tempo di 1:27.274.

Il tempo è stato ottenuto nella sessione di prove pomeridiana, mentre al mattino era stato Verstappen, Red Bull, a far registrare il miglior tempo.

Nel pomeriggio, il suo compagno in Red Bull, il thailandese Albon, ha fatto segnare il secondo miglior tempo a meno di un decimo da Stroll, anche se ha seriamente danneggiato la vettura, dopo aver perso il posteriore a metà curva.

An up-and-down afternoon for @alex_albon



He ended P2 in second practice ⏱



But first came this big collision with the barriers at Stowe 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hV9c0d6I0V