Caos Lazio: Tudor chiede garanzie e valuta l’addio

Una serie di richieste. La Lazio si deve strutturare in vista della prossima stagione. Per il tecnico Igor Tudor i punti da sistemare sono tanti. Ancora di più dopo la mancata conferma di Kamada, il giocatore sul quale l’allenatore croato puntava di più.

Tudor è impaziente, in estate la Lazio avrà molto da fare per sistemare la rosa e adeguarla alle sue idee di gioco. Per questo il tecnico ha già fatto diversi nomi al direttore sportivo Fabiani e al presidente Lotito. Fra i giocatori che piacciono c’è Mats Wieffer, centrocampista 24enne del Feyenoord. L’olandese è stato trattato dal club già un anno fa. La Lazio studia anche un piano per arrivare a Sofyan Amrabat, che tornerà alla Fiorentina dopo l’esperienza al Manchester United. Per prenderlo serviranno non meno di 15 milioni, che i biancocelesti potrebbero reperire anche attraverso qualche cessione.

Oltre a Luis Alberto (in trattativa con l’Al Duhail) anche Guendouzi potrebbe partire di fronte a una buona offerta. Tudor ha però chiesto anche un attaccante che possa fare il titolare: piace Dia, della Salernitana, che però preferirebbe la Premier League. Il sogno è Pavlidis (di proprietà dell’Az), ma arrivarci, benché sia in scadenza nel 2025, non è semplice. Il club sa che su alcune delle richieste di Tudor dovrà cedere.



Monza, Galliani sfoglia la margherita: anche Baroni nel mirino

Sono giorni di lavoro in casa Monza. La società biancorossa è infatti alla ricerca di un possibile nuovo allenatore, in caso di addio di Palladino. Sul di lui c’è infatti un forte interesse della Fiorentina che l’ha incontrato nella giornata di eri, venerdì 31 maggio. Qualora Palladino dovesse decidere di salutare il Monza, andando dunque a sostituire Italiano (sul quale c’è il Bologna), sono 3 i nomi presenti sul taccuino di Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza è a Londra per la finale di Champions League tra Borussia Dortmund-Real Madrid in programma questa sera e riflette sui profili di Marco Baroni, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo.

Se da un lato, sia Nesta che Pirlo sono sotto contratto rispettivamente con Reggiana e Sampdoria in Serie B, Baroni si è liberato nella giornata di ieri dal Verona. In casa Monza questi 3 profili sembrano essere i preferiti al netto di un ravvicinamento con Raffaele Palladino, nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il passaggio alla Fiorentina.





Juventus, notificato il licenziamento per giusta causa ad Allegri

Finisce male anzi malissimo la storia di Massimiliano Allegri con la Juventus. Il secondo allenatore nella storia del club per presenze, dietro a Giovanni Trapattoni e davanti a Marcello Lippi e fra i più titolati, ha ricevuto la notifica di licenziamento per giusta causa dopo l’esonero ricevuto all’indomani della finale di Coppa Italia giocata lo scorso 15 maggio a Roma contro l’Atalanta vinta grazie a un gol di Vlahovic. Allegri nel recupero della finale si era infuriato per un mancato fallo in attacco togliendosi la giacca e gettando via la cravatta.

Dopo l’espulsione mentre si dirigeva verso gli spogliatoi chiedeva platealmente “Dov’è Rocchi?”, cercando il designatore arbitrale. Durante la premiazione altro episodio: Giuntoli applaude la squadra, l’allenatore sembra volerlo allontanare con un gesto. Poi negli spogliatoi aveva precisato che non era intenzione sua allontanare nessuno. Sempre negli spogliatoi Allegri si era poi reso protagonista di un litigio con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, rientrato poi con le scuse il giorno successivo. Tutti questi episodi hanno portato al suo allontanamento che oggi, secondo la Juventus, diventa un licenziamento per giusta causa

Allegri si trova a Londra, per assistere alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund e lì ha ricevuto la notifica dalla Juventus.

Per i bianconeri era venuto meno il rapporto fiduciario con l’allenatore livornese dopo il suo comportamento nei confronti della dirigenza e il post partita moto caldo dell’Olimpico. La Juventus aveva prima fatto una contestazione ad Allegri nel giorno dell’esonero; l’allenatore, coi suoi avvocati, un pool guidato da Paolo Rodella, aveva poi presentato nell’arco di cinque giorni le sue deduzioni difensive. Queste non sono state giudicate adeguate dal club, che ha quindi provveduto a notificare il licenziamento per giusta causa. Allegri presenterà un’impugnativa del licenziamento, un ricorso al tribunale del lavoro e al giudice del lavoro. Possibile che nel ricorso Allegri chiederà lui stesso al club dei danni d’immagine



ULTIM'ORA Sky - Conte-Napoli, firma e annuncio tra martedì e mercoledì!

Antonio Conte sarà il prossimo tecnico del Napoli, manca solo l'ufficialità: è infatti stato trovato l'accordo definitivo tra le parti sua sull'ingaggio che sui bonus che il tecnico andrà a percepire nella sua nuova avventura in Serie A. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno trovato la quadra anche sui diritti d'immagine e sui membri dello staff del tecnico.

In un primo momento si era detto che il tecnico salentino avrebbe firmato lunedì, invece stando a quanto riferito da Sky Sport il nero su bianco dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì. Resta questione di giorni, comunque. Dopodiché sarà tutto pronto per la nuova era azzurra e Conte sarà presentato alla piazza.



Conte-Napoli, Romano conferma: “Triennale e nessuna clausola d'uscita anticipata”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, conferma su X che nell’accordo tra il Napoli e Antonio Conte non c'è nessuna clausola di addio anticipato dopo una sola stagione: “Il contratto di Antonio Conte con il Napoli non prevede alcuna clausola specifica per la risoluzione anticipata dell'accordo. Il contratto avrà validità fino a giugno 2027, nessuna clausola di uscita. Qualsiasi risoluzione anticipata non avrebbe un importo fisso o garantito ufficiale".







Tramonta la trattativa del gruppo 777 per comprare l’Everton

La trattativa per la cessione dell’Everton a 777 Partners è definitivamente tramontata. Lo ha annunciato oggi in un comunicato ufficiale il club di Liverpool, che ora valuterà tutte le opzioni per la futura proprietà del club. Il proprietario di Toffees, Farhad Moshiri, era legato fino al 31 maggio a un’esclusiva con il gruppo di investimento american (proprietario del Genoa) ma ormai l’accordo siglato con Blue Heaven Holdings Limited per la compravendita della quota di maggioranza del club è scaduto.

“L’Everton Football Club desidera fornire il seguente aggiornamento a tutte le parti interessate, e in particolare ai suoi tifosi”, si legge nel comunicato. “L’accordo tra 777 Partners e Blue Heaven Holdings Limited per la vendita e l’acquisto della quota di maggioranza del Club è scaduto oggi. Il Consiglio di amministrazione del Club riconosce il notevole livello di sostegno finanziario che 777 Partners ha fornito al Club negli ultimi mesi e vorrebbe cogliere l’occasione per ringraziarli per questo.Il Club continuerà a operare come al solito, mentre collabora con Blue Heaven Holdings per valutare tutte le opzioni per la futura proprietà. Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare tutti coloro che sono legati all’Everton per la pazienza dimostrata negli ultimi mesi e ribadire il proprio impegno a fornire ulteriori aggiornamenti quando sarà opportuno farlo attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Club”.

Moshiri ha confermato la scorsa settimana che John Textor è interessato, ma prima dovrebbe vendere le sue quote nel Crystal Palace (40%).