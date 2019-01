Repubblica di Moldova: entrate fiscali record nel 2018

Il bilancio dello Repubblica di Moldova durante i 12 mesi del 2018 ha registrato entrate per 16,5 miliardi, 2,2 miliardi di leu in più rispetto allo stesso periodo del 2017, per un aumento pari al 15,1%.

Questi i risultati registrati per le quattro componenti del bilancio pubblico nazionale.

Per il bilancio dello Stato sono stati raccolti 16,5 miliardi, 2,2 miliardi di leu in più rispetto allo stesso periodo del 2017, con un aumento del 15,1%.

Dai bilanci locali le entrate sono state di 3.8 miliardi, 330,4 milioni di leu più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Dalle assicurazioni sociali statali, durante tale periodo, sono stati garantiti 12,6 miliardi, 1,2 miliardi di leu in più rispetto al 2017, con un aumento del 10,6% .

Dall'assicurazione sanitaria obbligatoria provengono circa 4 miliardi, una cifra che è di 485,5 milioni di leu più rispetto ai 12 mesi dello scorso anno.