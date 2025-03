Il settore dell’EdTech è in continua evoluzione e anche le scuole hanno sempre più bisogno di soluzioni digitali sicure, scalabili e integrate. Con MyTools, Gruppo Spaggiari Parma rafforza il proprio ruolo nella digitalizzazione della scuola, ampliando le funzionalità di ClasseViva con una piattaforma progettata per rispondere alle esigenze di un sistema educativo sempre più connesso e accessibile.



Con MyTools, infatti, il registro elettronico evolve in un ecosistema di servizi integrati, offrendo strumenti avanzati per la gestione scolastica e il supporto a studenti e famiglie. Grazie a questa nuova sezione di ClasseViva, gli utenti avranno a disposizione nuove funzionalità che vanno dall’acquisto facilitato dei libri di testo all’orientamento universitario, fino a soluzioni di finanziamento agevolato, pensate per migliorare l’accessibilità ai servizi scolastici e supportare il percorso formativo degli studenti. “MyTools introduce strumenti digitali avanzati per rendere l’ambiente scolastico più accessibile, efficiente e in grado di offrire nuove opportunità agli studenti” – afferma Pier Paolo Avanzi, Presidente di Gruppo Spaggiari Parma.



MyTools verrà presentato a DIDACTA 2025, il più grande evento italiano dedicato all’innovazione scolastica. Un appuntamento chiave per il mondo dell’educazione, dove scuola, istituzioni e aziende si incontrano per progettare il futuro della didattica. L’evento di lancio si terrà giovedì 13 marzo 2025, dalle 17.00 alle 17.30 presso lo spazio espositivo di Gruppo Spaggiari Parma (Stand J19 – Padiglione Spadolini, Piano Terra) e sarà fruibile anche in streaming.



Con oltre 2,5 milioni di utenti unici al giorno, ClasseViva è il registro elettronico più utilizzato in Italia. MyTools rappresenta un ulteriore passo avanti nella creazione di un sistema educativo interconnesso, in cui tecnologia e apprendimento si integrano per offrire un’esperienza scolastica più inclusiva e innovativa. “La tecnologia deve essere un abilitatore di nuove opportunità per studenti, famiglie e docenti. Con MyTools vogliamo offrire un sistema integrato che semplifica la gestione e crea valore per l’intera comunità educante” – commenta Pier Paolo Avanzi. “Operiamo affinché la scuola sia il luogo in cui si progetta il futuro, non solo lo si immagina”. Da quasi un secolo, infatti, Gruppo Spaggiari Parma è al fianco delle scuole italiane per accompagnarle nella digitalizzazione e nella dematerializzazione, riducendo l’impatto ambientale, migliorando l’accessibilità e rendendo più efficienti i processi didattici e amministrativi.

Per seguire l’evento di lancio in streaming è possibile accreditarsi al seguente link: https://eventi.spaggiari.eu/didacta/mytools-la-piattaforma-integrata-di-classeviva-per-una-scuola-pi%C3%B9-semplice-e-innovativa