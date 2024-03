Questi i commenti dei protagonisti della scuderia Ferrari dopo il GP d'Arabia di sabato 9 marzo...

Charles Leclerc:"Oggi abbiamo espresso tutto il nostro potenziale, non abbiamo sbagliato niente. Ho fatto un po' di fatica con le gomme Medium, poi le Hard sono state critiche nei primi giri, anche se in seguito sono migliorate costantemente al punto che nel finale ho conquistato il girò più veloce, con un piccolo aiuto dal DRS. Complessivamente direi che mi sono trovato a mio agio in macchina.Per quanto riguarda OIiver ha fatto un lavoro eccezionale: debuttare in un weekend di Formula 1 iniziando dalla terza sessione di prove libere, senza conoscere bene la monoposto, su un circuito fra i più impegnativi del campionato e riuscire così rapidamente a essere veloce, è qualcosa di incredibile. È stato fantastico vederlo felice ed emozionato, ha concretizzato un grande weekend".

Oliver Bearman:"Che emozione correre la mia prima gara in Formula 1 con la Scuderia Ferrari! Ovviamente è stato impegnativo dal punto di vista fisico, soprattutto alla fine, quando avevo dietro di me Lando (Norris) e Lewis (Hamilton) con gomme Soft. Ho dovuto spingere sempre al massimo per mantenere il vantaggio rimanendo sempre concentrato e guardando continuamente negli specchietti: un’esperienza davvero memorabile.È un peccato che la Safety Car sia entrata così presto, visto che mi sentivo a mio agio con le Soft, ma ovviamente quella di rientrare è stata la scelta giusta e sono molto contento del risultato.Sono felice di aver massimizzato il potenziale a mia disposizione, mi sono divertito molto in pista e non dimenticherò mai questo fine settimana. Grazie a tutta la squadra per il supporto e per l'opportunità di poter gareggiare in rosso".

Fred Vasseur - Team Principal:"Oggi Charles ha pagato il fatto di non avere pista libera nelle prime fasi di gara. Dopo la sosta purtroppo ha perso tempo con Lando Norris e così non è riuscito a rimanere abbastanza vicino a Sergio Perez per provare ad approfittare della penalità di cinque secondi inflitta al messicano. Nel complesso la sua gara è stata solida e quando ha avuto via libera si è visto che riusciva a tenere il ritmo delle Red Bull al punto di far segnare il giro più veloce della corsa nel finale. Dobbiamo mettere sotto pressione i nostri rivali se vogliamo provare a batterli e oggi non ci siamo riusciti. L’aspetto positivo di giornata è il progresso fatto relativamente al degrado gomme, che è stato minimo.Per quanto riguarda Oliver non ci aspettavamo niente da lui viste le tempistiche con le quali lo abbiamo messo in macchina. E invece ha gestito questi due giorni in maniera straordinaria, quasi fosse un veterano. Non ha avuto problemi in partenza e al pit stop, fasi che per lui erano del tutto nuove; è sempre stato calmo e preciso nei feedback per radio e ha preso confidenza con la vettura progressivamente al punto che nella parte finale della corsa è riuscito a tenere a bada due assi come Lando (Norris) e Lewis (Hamilton). È stato bello che Carlos ci abbia raggiunto in pista oggi, a poco più di 24 ore dall’operazione, e speriamo che sia in grado di gareggiare in Australia. Se non altro con quello che è successo questo weekend ora sappiamo che possiamo contare su un reserve driver pronto ad entrare in azione qualora ce ne sia bisogno".





Crediti immagine: twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1766750852847632451/photo/4