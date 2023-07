"Non abbasseremo nessuna delle bandiere delle nostre convinzioni. Prima o poi queste convinzioni saranno vincenti in Spagna e occuperanno un Governo. VIVA SEMPRE LA SPAGNA!"

Il nazional-franchista Santiago Abascal ha commentato così la sberla elettorale che ha visto i fascisti spagnoli di Vox, alleati ed emuli di quelli italiani rappresentati da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, veder diminuire sensibilmente la pattuglia di camerati che hanno conquistato un seggio al "Congreso" rispetto alla precedente legislatura.

La camerata della Garbatella già aveva preparato il discorso d'investitura per celebrare il ritorno al governo in Spagna dei nipotini di Franco, dopo la sua precedente partecipazione (in remoto) ad un comizio di Vox poco prima del voto.

Invece, la batosta elettorale dei franchisti e la vittoria non vittoria del Partito Popolare l'hanno costretta a stracciare tutto.

E neppure via social la Meloni ha fatto cenno al risultato delle elezioni spagnole.

Così, per troncare ricostruzioni e ironie, i suoi galoppini si sono pertanto visti costretti a comunicare alle agenzie che c'è stata una telefonata tra Giorgia Meloni e Santiago Abascal, dopo il voto.

"Fonti qualificate" di Palazzo Chigi o di FdI (non è stato precisato) hanno descritto la "chiacchierata" tra i due "lunga e cordiale". Nella "soffiata" alle agenzie i comunicatori meloniani hanno tenuto a precisare che la conversazione è avvenuta per commentare i risultati delle urne e che la Meloni, in tale contesto, aveva indossato le vesti di presidente dei conservatori europei, gruppo politico nel Parlamento europeo cui anche Vox appartiene.

L'importante, è che per ora il pericolo fascista, almeno in Spagna, sia stato scongiurato.