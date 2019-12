Annunciati i vincitori dei prestigiosi premi assegnati dai critici di Boston: i Boston Society of Film Critics Awards che rappresentano un tassello importante nella stagione dei premi che anticipa e influenza la Notte degli Oscar.

Quest'anno al di là dei 4 premi vinti a sorpresa dal film Piccole Donne (miglior film, miglior attrice, miglior cast, miglior colonna sonora) si fanno notare 2 riconoscimenti in particolare e cioè quelli per i migliori supporter.

In tal senso Brad Pitt per C'era una volta a Hollywood e Laura Dern per Marriage Story si confermano leader di queste due categorie dopo aver vinto numerosi premi assegnati dai critici americani e che di fatto li pongono come i favoriti agli Oscar per il miglior attore non protagonista e la miglior attrice non protagonista.