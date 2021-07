Tragedia del Mottarone, come si apprende dalla testa giornalistica “La Stampa”, si allarga l’inchiesta sulla funivia precipitata lo scorso 23 maggio che ha causato quattordici vittime, altri 9 indagati, in totale sono 12 più due società:

Ecco l’elenco degli indagati:

1) Luigi Nerini, 56 anni, di Baveno, gestore della funivia

2) Enrico Perocchio, 51 anni, di Valdilana, responsabile della sicurezza

3) Gabriele Tadini, 63 anni, di Borgomanero, caposervizio dell’impianto, ai domiciliari dal 29 maggio

4) Anton Seeber, 48 anni, di Vipiteno

5) Martin Leitner, 58 anni, di Vipiteno

6) Peter Rabanser, 34 anni, di Ortisei

7) Rino Fanetti, 48 anni, di Alagna Valsesia

8) Fabrizio Pezzolo, 54 anni, di Alpignano

9) Davide Marchetto, 61 anni, di Torino

10) Alessandro Rossi, 56 anni, di Torino

11) Davide Moschitti, 41 anni, di Torino

12) Federico Samonini, 36 anni, di Formazza

13) Società Ferrovie del Mottarone srl con sede legale ad Arona e sede operativa a Stresa

14) Società Leitner spa con sede legale a Vipiteno.





Dopo la diffusione della notizia sui nuovi indagati, Leitner ha fatto questa precisazione: «Avendo in essere Leitner un contratto di manutenzione con la società Ferrovie del Mottarone, l’iscrizione da parte della Procura di Verbania nel registro degli indagati di alcuni suoi dirigenti e collaboratori è un atto dovuto. Nella ferma consapevolezza, che trova riscontro nell’ampia documentazione a disposizione della magistratura, di aver effettuato l’attività di manutenzione e i relativi controlli nel pieno rispetto del contratto e delle norme vigenti in materia, ribadiamo ancora una volta la nostra massima disponibilità a collaborare con gli organi inquirenti, anche con l’ausilio di periti che andremo a individuare tra riconosciute figure professionali nell’ambito funiviario per contribuire al più presto a far chiarezza su quanto successo».