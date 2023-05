"Io sono anche soddisfatto di larghi tratti della partita ma ci sono due tratti inspiegabili che sono gli ultimi 20" del primo tempo e l'approccio della ripresa . Sono contento della reazione, peccato aver trovato il pari alla fine, bastava trovarlo 5' prima e potevamo ottenere il risultato pieno. Stasera ci sono anche segnali di risveglio. Per noi Ciro e Sergej sono fondamentali e i segnali visti sono incoraggianti per queste tre partite. Fiducioso o preoccupato? In questo momento ce la giochiamo punto a punto e dobbiamo andare oltre questo periodo se vogliamo avere delle possibilità.Il primo gol subito? Noi a livello di scaltrezza nella gestione di qualche momento siamo sempre stati questi, speravamo di andare oltre questo difetto, è anche inspiegabile l'approccio del secondo tempo, è uno degli aspetti che ci fa lasciare punti per strada. Il secondo gol? In quel momento ero arrabbiato in senso generale, un minuto prima avevo detto a Martusciello che stavamo aspettando di prendere gol. Stasera ai ragazzi ho fatto passare il messaggio che ci sono stati momenti inaccettabili, ma anche che abbiamo fatto un punto che alla fine può contare, la positività deve rimanere intatta".

Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato il pareggio all'Olimpico per 2-2 contro il Lecce, raggiunto in extremis al 94' .

La Lazio è passata in vantaggio per prima con un gol di Immobile, dopo essere stata favorita dal rigore fallito dagli ospiti, calciato a lato da Strefezza. Poco dopo, Milinkovic-Savic ha avuto l'opportunità di segnare il secondo gol, ma Falcone, il portiere del Lecce, è riuscito ad impedirlo con un'ottima parata.

Poco prima dell'intervallo, il Lecce ha ribaltato il risultato con due gol di Oudin, i primi suoi gol in Serie A. Il centrocampista del Lecce prima ha pareggiato con un tiro rasoterra dal limite, e poco dopo ha raddoppiato con una girata al volo di destro.

Nel secondo tempo, la Lazio ha cercato di reagire, costringendo, soprattutto nella parte finale di gara giocatori del Lecce nella loro metà campo. Immobile ha provato a segnare, ma è stato fermato nuovamente da un'ottima parata di Falcone, mentre Pedro, poco prima del 90', ha colpito il palo con un tiro a giro vicino al limite dell'area.

Nel recupero, in una mischia in area, Milinkovic-Savic è riuscito a segnare di testa il gol del pareggio, evitando alla Lazio la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

Un pareggio che lascia scontento il Lecce, che con i tre punti avrebbe potuto giocarsi la permanenza aritmetica in A nello scontro diretto della prossima giornata che lo vedrà impegnato contro lo Spezia. Nonostante il punto comunque guadagnato anche la Lazio, che adesso è a +4 dal Milan, quinto, ha perso un'occasione per incrementare le possibilità per conquistare uno dei tre posti disponibili per la Champions della prossima stagione... anche se è difficile pensare che la Juventus, su cui incombe una nuova penalizzazione, possa essere della partita.