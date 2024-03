Quest'anno la grande favorita della categoria Miglior attrice non protagonista è sicuramente Da’ Vine Joy Randolph per la sua apprezzata performance nella commedia agro-dolce The Holdovers.

Per questo ruolo ha ottenuto un numero vertiginoso di candidature riuscendo a vincere i 4 principali riconoscimenti dell’Awards Season: SAG Award, Critics Choice Award, BAFTA, Golden Globe.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favorite per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Actress in a supporting role.