Terme di Saturnia Natural Destination è protagonista della prima tappa itinerante del Master di II° Livello in Medicina Termale e Idrologia Medica, diretto dal Prof Marco Romanelli, con focus specifico su psoriasi, dermatite atopica e riabilitazione dermatologica correlata ai benefici dell’acqua delle Terme di Saturnia.

Dopo il modulo inaugurale tenutosi a Pisa nel gennaio scorso, parte da Terme di Saturnia Natural Destination l’imponente marcia formativa prevista dal Master di II° Livello in Medicina Termale dell’Università di Pisa, che attraverserà molte delle stazioni termali più importanti in Italia, garantendo una formazione completa in idrologia, attualmente assente dal panorama formativo universitario italiano.

Diretto dal Prof. Marco Romanelli, ordinario di Dermatologia dell’Università di Pisa, e coordinato dal Dr Fausto Bonsignori e dalla Dr.ssa Manela Scaramuzzino, il Master garantisce formazione di II° Livello su patologie e sintomi curabili attraverso l’utilizzo di particolari acque termali italiane, sulle quali sono presenti molti studi clinici del passato e del presente, alcuni in atto anche adesso, grazie ai bandi PNRR e Salute.

E’ proprio con un focus dermatologico dedicato a psoriasi, dermatite atopica e ad altre patologie della pelle, che iniziano gli appuntamenti itineranti del Master, qui a Terme di Saturnia, vera icona delle terme nel mondo. Importanti gli interventi, tra cui quello della Direttrice Sanitaria di Terme di Saturnia, Dr.ssa Scaramuzzino, che effettuerà una sintesi degli studi scientifici realizzati nel tempo sulle proprietà delle acque termali di Saturnia, ma soprattutto una lecture del Prof. Romanelli, dedicata alla trattazione di ulcere e cicatrici con

acqua termale, in alcuni casi definibile come “riabilitazione dermatologica”, altro tratto fondamentale dell’utilizzo delle stesse acque in medicina, dove si raggiungono risultati importanti.

Gli studenti iscritti al Master avranno la possibilità di conoscere il prodotto termale della salute di Terme di Saturnia, e visiteranno la sorgente e gli ambienti dove si effettuano le cure più o meno specifiche. Dopo il successo dell’edizione 2022 del Master dell’Università di Pisa, che si candida a diventare il più prestigioso in Italia sull’idrologia termale, riparte quindi con entusiasmo un anno di formazione in medicina termale, proprio quando ogni istituzione statistica nazionale e internazionale evidenzia in numeri quanto sia consistente la riscoperta delle terme e delle acque termali da parte degli europei, sia con riferimento al benessere della persona, al motivo di viaggio turistico e alla dimensione di salute e cura naturale che molte delle acque garantiscono.