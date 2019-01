Buon compleanno DONATION, due anni di... "Amore per il Prossimo"

L'Associazione Donation Italia è nata a Salerno il 14 gennaio di due anni fa con l’obiettivo di migliorare il territorio e farsi promotrice di iniziative utili alla collettività.

Grazie a un gruppo di volontari di diverse età, tra cui studenti, professionisti, artisti o semplici cittadini, alcune iniziative si sono espanse fino a raggiungere un grande riscontro anche a livello nazionale e internazionale.

"Quello che, da sempre, ci sta a cuore è la “Cultura del Dono”, intesa come dono del proprio tempo, talento, idee e cura verso il prossimo. Per questo, continuiamo ad operare esclusivamente per fini di solidarietà sociale, seguendo una linea apartitica e organizzando iniziative ed eventi senza scopo di lucro, nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini.

In questi due anni di attività, con voi e per voi, abbiamo dato vita a numerosi progetti di solidarietà ed iniziative socio-educative e culturali, realizzate autonomamente, ma anche a supporto di altre realtà territoriali.

È questo il caso di “Dona con Amore”, nata prima ancora dell’associazione, e poi la Mostra d’Arte per non vedenti e ipovedenti “Blind Pottery Light”, ma anche un altro appuntamento annuale intitolato “Viva la Befana!”, destinato a portare intrattenimento e doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria presso l’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” (Salerno).

Proprio per questo, desideriamo ringraziare tutti gli artisti, medici, studenti e professionisti e non solo, che mettono le proprie abilità al servizio della comunità. E per il 2019 ci auguriamo d'incontrare nuovi volontari disponibili ad aiutarci, per regalare tempo e impegno alla crescita comune e all’ideazione di nuove attività.

Restando sempre fedeli a un auto-sostentamento che parte dal basso: fin dalla sua fondazione, infatti, Donation Italia è stata interamente sostenuta dai contributi volontari e dalle donazioni dei propri soci".

Inoltre, da quest'anno c'è una piccola novità: abbiamo attivato un nuovo canale su Telegram (t.me/donationitalia) per raggiungere anche chi non è presente su Facebook, WhatsApp e altre piattaforme, per restare sempre in contatto.

Per conoscere comediventare soci è sufficiente consultare il sito www.donationitalia.org.