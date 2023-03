Brutto esordio della Lazio nell'andata degli ottavi per la Conference League. I biancocelesti, all'Olimpico, sono stati sconfitti per 2-1 dagli olandesi dell'AZ Alkmaar.

L'undici di Sarri va in vantaggio al 18' con Pedro, su assist di Zaccagni. La partita sembrava già indirizzata sul risultato che, alla vigilia, tutto si attendevano.

Invece Pavlidis pareggia prima del riposo e Kerkez, al minuto 62, con un inserimento fulmineo, porta il risultato sul 2-1.

Naturalmente, non essendoci più la regola del gol che in trasferta vale doppio, la Lazio, tra una settimana, avrà comunque la possibilità di passare il turno, anche se dovrà ancora fare a meno di Ciro Immobile.

Così Sarri ha commentato l'inattesa sconfitta:

"Siamo partiti bene, ma dopo siamo arretrati troppo nel alleggiando troppo nella nostra metà campo. Abbiamo sbagliato un po’ l’atteggiamento. Abbiamo creato tante occasioni che abbiamo fallito, ultimamente stiamo segnando meno creando di più rispetto al periodo precedente. Abbiamo perso un po’ di cattiveria e lucidità vicino alla porta.Milinkovic a Napoli ha giocato, stasera non ha più responsabilità degli altri. Io l’ho visto in crescita, non vorrei tornasse un giocatore con qualche giocata singola di troppo. Ovviamente è un giocatore che dà sempre la sensazione che può dare di più.Al ritorno dovremo giocare una partita come i primi venticinque di stasera senza cambiare atteggiamento come avuto oggi. I margini per sistemare i risultati ci sono, ma dobbiamo giocare novanta minuti di questo livello.Casale poteva proseguire secondo lo staff medico perché aveva solo un risentimento leggero la polpaccio, ma visti gli ultimi giorni abbiamo scelto di sostituirlo. Lotito negli spogliatoio credeva come me che il cambio di atteggiamento è stato sbagliato.Lazzari in occasione del primo gol poteva forse aiutare di più Milinkovic in fase di appoggio e anche in area ci si poteva comportare meglio. In entrambi i gol alla base c’è un errore in uscita, comunque rimediabili.Non penso che abbiamo sofferto l’arbitraggio. Ci abbiamo messo del nostro subendo due gol evitabili e sbagliando varie occasioni da gol".





Crediti immagine: twitter.com/AZAlkmaar/status/1633357631002759170