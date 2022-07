La Russia continua gli attacchi aerei e di artiglieria nell'area intorno a Siversk e Bakhmut nel nord dell'oblast di Donetsk, mentre nel sud sta rafforzando le proprie difese nell'oblast di Kherson, preparandosi anche all'eventualità di una guerriglia urbana nel caso in cui gli ucraini decidessero di attaccare la città capoluogo della regione.

Probabilmente, invece, l'esercito di Kiev sembrerebbe più intenzionato a dividere in due la regione interrompendo da ovest il collegamento con la Crimea e tagliando così la ritirata ai soldati russi presenti nell'area.

Lo fa pensare il nuovo attacco che è stata portato sulla città occupata di Nova Kakhovka, circa venti chilometri a nord-ovest di Kherson, ma sulla sponda sud del Dnipro, dove sarebbero stati colpiti dei depositi di munizioni. Invece, secondo fonti russe, l'attacco avrebbe colpito residenze civili causando morti e feriti, proprio come a Chasiv Yar, nell'oblast di Donetsk, dove i missili russi hanno distrutto la metà di un condominio uccidendo 35 persone, secondo l'ultimo bilancio che è però ancora provvisorio, con i soccorritori che continuano l'opera di ricerca, dopo aver estratto vive da sotto le macerie finora 9 persone.

I russi, continuano anche a lanciare missili su Mykolaiv, dove questa mattina avrebbero danneggiato due ospedali, una scuola e alcuni condomini, secondo le autorità cittadine e una testata giornalistica locale, ferendo almeno una dozzina di persone.

Secondo lo stato maggiore della Difesa ucraina, questi i nuovi numeri del bollettino con le perdite subite dai russi dallo scorso 24 febbraio: 37.470 soldati, 1.649 carri armati, 3.829 veicoli corazzati da combattimento, 2.699 veicoli e serbatoi di carburante, 838 sistemi di artiglieria, 247 sistemi di lancio multiplo di razzi, 109 sistemi di difesa aerea, 188 elicotteri, 217 aeroplani, 676 droni e 15 imbarcazioni.

Intanto il Pentagono ha definito la data della prossima riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina: si terrà il 20 luglio e sarà in remoto. Si discuterà di armamenti, ma non è stata diffusa l'agenda del vertice. La Casa Bianca, inoltre, ha detto di avere informazioni secondo cui la Russia si starebbe rivolgendo all'Iran per la fornitura di "centinaia" di droni, con Teheran che prevedrebbe di addestrare i russi al loro utilizzo già a partire da questo mese. Una notizia che sembra confezionata ad hoc per preparare la visita di Biden di questa settimana in Medio Oriente, in modo da poter così giustificare la richiesta di Israele di chiudere qualsiasi spiraglio di apertura, da parte degli Usa, nei confronti dell'Iran... senza che al presidente Usa possano esser rinfacciate le prese di posizione del passato.

La Marina di Kiev ha riferito di aver consentito ad 8 navi civili straniere di arrivare nei porti ucraini sul canale tra Danubio e Mar Nero, per consentire il trasporto del grano. La rotta è stata aperto dopo che l'Ucraina, lo scorso 30 giugno, ha liberato l'Isola dei serpenti dalle forze russe.







Crediti immagine: twitter.com/nexta_tv/status/1546604081430642697