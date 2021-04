Anche il 1 maggio 2021 dovrà far i conti con la pandemia. Così Cgil Cisl Uil hanno scelto di celebrarlo, unitariamente, con i rispettivi segretari che parteciperanno a tre eventi distinti che si svolgeranno presso alcuni luoghi simbolo del mondo del lavoro odierno in Italia.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà all’acciaieria Ast di Terni; il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sarà all’Ospedale dei Castelli a Fontana di Papa, in provincia di Roma; il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sarà davanti alla sede Amazon di Passo Corese, in provincia di Rieti.

Naturalmente le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, con una presenza limitata di delegate e delegati.

Lo slogan del Primo Maggio 2021 sarà “L’Italia Si Cura con il lavoro”, spiegato così dalle tre organizzazioni sindacali:

"In una fase difficile della vita del Paese, in cui c’è bisogno di ripartire nel segno dell’unità, della responsabilità e della coesione sociale, Cgil, Cisl, Uil vogliono ribadire unitariamente il valore della centralità del lavoro, per ricostruire su basi nuove il nostro Paese e affrontare con equità e solidarietà le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia".

Naturalmente, non mancherà il tradizionale Concertone che, come nel 2021, non potrà svolgersi in presenza. Anche quest'anno andrà in scena dall'Auditorium Parco delle Musica di Roma, ma all'aperto, nello spazio Auditorium la Cavea.