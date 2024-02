Quest'anno per la categoria Miglior sceneggiatura originale agli Oscar la sfida è tra l’acclamato film francese Anatomy of a Fall e la commedia agrodolce The Holdovers, con il primo nettamente in testa dopo aver vinto 2 premi chiave come il BAFTA e il Golden Globe.

In ogni caso questa categoria ci ha riservato molte sorprese durante l’Awards Season come quella legata alla decisione dell’Academy di considerare Barbie, il titolo più premiato fino a quel momento, un adattamento, anziché uno script originale, aprendo la gara ad altri competitors.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Original Screenplay.