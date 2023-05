L'Empoli vince contro la Salernitana 2-1 al Castellani e in classifica si porta a +11 dallo Spezia terzultimo a quattro giornate dalla fine. Di Cambiaghi, prima dell'intervallo, e di Caputo, al 63', le reti dei toscani. Piatek accorcia le distanze solo nel finale, ma il suo gol ha poco significato. I giocatori della Salernitana perdono la loro imbattibilità che durava da 10 partite, ma rimangono con un vantaggio di +8 sullo Spezia.

Dopo il 2-0 subito a Udine per la Sampdoria si aprono le porte della Serie B con quella che diventa la retrocessione n. 5 nella storia del club, nella speranza che la situazione finanziaria non porti al fallimento dei liguri, il che vorrebbe dire ripartire da zero dalla Serie D. La partita è stata decisa nella prima mezz'ora con le reti di Pereyra e Masina. Nella ripresa, gli ospiti colpiscono un palo con Gabbiadini, ma nulla più. L'Udinese con 46 punti sta replicando quanto fatto nella stagione 2012/2013, la migliore degli ultimi 10 anni.

L'ultima gara della 34.a giornata, il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna , è finita in parità, 1-1, con entrambe le reti nel primo tempo. È Berardi a sbloccare il risultato al quarto d'ora con un potente tiro sul primo palo che supera Skorupski. Poco prima dell'intervallo, arriva il pareggio della squadra di Motta con Dominguez, che incrocia la palla sul palo opposto calciando dal limite dell'area di rigore. Nella ripresa, nulla di importante da riferire. Con quegsto risultato il Bologna raggiunge anch'esso quota 46, affiancando Fiorentina, Torino, Udinese e Monza, mentre il Sassuolo insegue questo gruppo di squadre a soli 2 punti.