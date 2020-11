Nei social sulla trasmissione Uomini e donne ci si sta chiedendo, e molto, se Ida Platano e Riccardo Guarnieri torneranno mai insieme sul trono Over di Maria de FIlippi.







A leggere le ultimissime anticipazioni che riguardano il programma, questo sembra che non potrà accadere. Infatti, Riccardo Guarnieri non solo non chiede nulla di Ida Platano, ma ha aspramente litigato con Armando Incarnato... e non per Ida Platano, che a tornare nel programma non ci pensa proprio, ma per una nuova donna che ancora dobbiamo vedere in televisione.





E' ovvio che tutto ciò porti a pensare che Guarnieri possa ancora nutrire un benché minimo interesse per la ex dama... cosa che peraltro insomma si era ben compreso da alcune settimane.

Diciamo pure che quanto accaduto ha confermato ciò che già pensavamo e che adesso si è concretizzato.