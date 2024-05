Questa la dichiarazione del Procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Ahmad Khan (in primo piano nella foto) con le richieste dei mandati di arresto, per la situazione nello Stato di Palestina, nei confronti di Yahya SINWAR (capo del Movimento di resistenza islamica (“Hamas”) nella Striscia di Gaza), Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI, più comunemente noto come DEIF (comandante in capo dell'ala militare di Hamas, conosciuta come Brigate Al -Qassam ) e Ismail HANIYEH (capo dell'ufficio politico di Hamas), Benjamin NETANYAHU, il Primo Ministro israeliano, e Yoav GALLANT, il Ministro della Difesa israeliano.



Questi i crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi (almeno dal 7 ottobre 2023) sul territorio di Israele e dello Stato di Palestina (nella Striscia di Gaza) di cui vengono accusati i capi di Hamas, SINWAR, AL-MASRI e HANIYEH (capo dell'ufficio politico di Hamas):

Lo sterminio come crimine contro l'umanità, contrario all'articolo 7, comma 1, lettera b), dello Statuto di Roma;

Omicidio come crimine contro l'umanità, contrario all'articolo 7(1)(a), e come crimine di guerra, contrario all'articolo 8(2)(c)(i);

La presa di ostaggi costituisce un crimine di guerra, contrario all'articolo 8(2)(c)(iii);

Stupro e altri atti di violenza sessuale come crimini contro l'umanità, contrari all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e anche come crimini di guerra ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), punto vi) nel contesto della prigionia;

Tortura come crimine contro l'umanità, contrario all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e anche come crimine di guerra, contrario all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto i), nel contesto della prigionia;

Altri atti disumani costituiscono un crimine contro l'umanità, contrario all'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), nel contesto della prigionia;

Trattamento crudele come crimine di guerra contrario all'articolo 8(2)(c)(i), nel contesto della prigionia; E

Trattamento crudele come crimine di guerra contrario all'articolo 8(2)(c)(i), nel contesto della prigionia; E Oltraggi alla dignità personale come crimine di guerra, contrario all'articolo 8(2)(c)(ii), nel contesto della prigionia.

Secondo l'ufficio di Ahmad Khan, i crimini di guerra presunti indicati nelle richieste di arresto sono stati commessi nel contesto di un conflitto armato internazionale tra Israele e Palestina e di un conflitto armato non internazionale tra Israele e Hamas che si svolgeva parallelamente, ritenendo SINWAR, DEIF e HANIYEH penalmente responsabili dell'uccisione di centinaia di civili israeliani negli attacchi perpetrati da Hamas (in particolare dalla sua ala militare, le Brigate al-Qassam) e da altri gruppi armati il ​​7 Ottobre 2023 e la presa di almeno 245 ostaggi. Alcuni di questi crimini, secondo la valutazione della CPI, continuano ancora oggi.



Questi, invece, i crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi (almeno dall'8 ottobre 2023) sul territorio dello Stato di Palestina (nella Striscia di Gaza) di cui vengono accusati Benjamin NETANYAHU, Primo Ministro israeliano, e Yoav GALLAN , Ministro della Difesa israeliano:

La fame dei civili come metodo di guerra come crimine di guerra contrario all'articolo 8(2)(b)(xxv) dello Statuto;

Causare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni al corpo o alla salute contrari all'articolo 8(2)(a)(iii), o trattamenti crudeli come crimine di guerra contrario all'articolo 8(2)(c)(i);

Omicidio intenzionale contrario all'articolo 8(2)(a)(i), o omicidio come crimine di guerra contrario all'articolo 8(2)(c)(i);

Dirigere intenzionalmente attacchi contro una popolazione civile come crimine di guerra contrario agli articoli 8(2)(b)(i), o 8(2)(e)(i);

Sterminio e/o omicidio contrario agli articoli 7(1)(b) e 7(1)(a), anche nel contesto di morti per fame, come crimine contro l'umanità;

Persecuzione come crimine contro l'umanità contrario all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h);

Persecuzione come crimine contro l'umanità contrario all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h); Altri atti disumani costituiscono crimini contro l'umanità contrari all'articolo 7, paragrafo 1, lettera k).

Secondo l'ufficio di Ahmad Khan, i crimini di guerra presunti che hanno portato alle richieste di arresto sono stati commessi nel contesto di un conflitto armato internazionale tra Israele e Palestina e di un conflitto armato non internazionale tra Israele e Hamas (insieme ad altri gruppi armati palestinesi) che si svolgeva in parallelo, ritenendo che i crimini contro l'umanità di cui sono accusati siano stati commessi come parte di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile palestinese in conformità alla politica statale. Questi crimini continuano ancora oggi.

La CPI sostiene che le prove raccolte, comprese interviste con sopravvissuti e testimoni oculari, video autenticati, foto e materiale audio, immagini satellitari e dichiarazioni, dimostrano che Israele ha intenzionalmente e sistematicamente privato la popolazione civile in tutte le parti del Gaza di oggetti indispensabili alla sopravvivenza umana.

"Nel presentare queste richieste di mandato d'arresto", ha dichiarato il Procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Ahmad Khan, "il mio Ufficio agisce in conformità al mandato conferitogli dallo Statuto di Roma. Il 5 febbraio 2021, la Camera preliminare I ha deciso che la Corte può esercitare la sua giurisdizione penale sulla situazione nello Stato di Palestina e che l'ambito territoriale di tale giurisdizione si estende a Gaza e alla Cisgiordania, compresa Gerusalemme est. Questo mandato è in corso e prevede l'escalation delle ostilità e della violenza dal 7 ottobre 2023. Il mio Ufficio ha giurisdizione anche sui crimini commessi da cittadini di Stati Parte e da cittadini di non Stati Parte sul territorio di uno Stato Parte.Le richieste odierne sono il risultato di un'indagine indipendente e imparziale condotta dal mio Ufficio. Guidato dal nostro obbligo di indagare allo stesso modo sulle prove incriminanti e a discarico, il mio Ufficio ha lavorato scrupolosamente per separare le accuse dai fatti e per presentare con sobrietà conclusioni basate sulle prove alla Camera preliminare.Come ulteriore salvaguardia, sono stato anche grato per il consiglio di un gruppo di esperti di diritto internazionale, un gruppo imparziale che ho convocato per supportare la revisione delle prove e l'analisi legale in relazione a queste richieste di mandato d'arresto. Il Gruppo è composto da esperti di immenso prestigio nel diritto internazionale umanitario e nel diritto penale internazionale, tra cui Sir Adrian Fulford PC, ex Lord giudice d'appello ed ex giudice della Corte penale internazionale; la Baronessa Helena Kennedy KC, Presidente dell'Istituto per i Diritti Umani dell'International Bar Association; Elizabeth Wilmshurst CMG KC, ex vice consigliere legale presso il Foreign and Commonwealth Office del Regno Unito; Danny Friedman KC; e due dei miei consiglieri speciali: Amal Clooney e Sua Eccellenza il giudice Theodor Meron CMG. Questa analisi di esperti indipendenti ha supportato e rafforzato le domande presentate oggi dal mio Ufficio. Sono stato grato anche per il contributo di molti altri miei consiglieri speciali a questa revisione, in particolare Adama Dieng e il professor Kevin Jon Heller.Oggi sottolineiamo ancora una volta che il diritto internazionale e le leggi sui conflitti armati si applicano a tutti. Nessun soldato di fanteria, nessun comandante, nessun leader civile – nessuno – può agire impunemente. Niente può giustificare la privazione volontaria di esseri umani, tra cui tante donne e bambini, dei beni di prima necessità necessari alla vita. Niente può giustificare la presa di ostaggi o l'attacco contro i civili.I giudici indipendenti della Corte penale internazionale sono gli unici arbitri riguardo al rispetto degli standard necessari per l'emissione di mandati di arresto. Se dovessero accogliere le mie richieste ed emettere i mandati richiesti, lavorerò a stretto contatto con il Cancelliere in tutti gli sforzi per arrestare le persone nominate. Conto su tutti gli Stati parti dello Statuto di Roma affinché prendano queste richieste e la conseguente decisione giudiziaria con la stessa serietà che hanno dimostrato in altre situazioni, adempiendo ai loro obblighi ai sensi dello Statuto. Sono inoltre pronto a collaborare con i non-Stati parti nella nostra comune ricerca di responsabilità.È fondamentale in questo momento che al mio Ufficio e a tutte le parti della Corte, compresi i suoi giudici indipendenti, sia consentito di svolgere il proprio lavoro con piena indipendenza e imparzialità. Insisto affinché tutti i tentativi di ostacolare, intimidire o influenzare indebitamente i funzionari di questa Corte debbano cessare immediatamente. Il mio Ufficio non esiterà ad agire ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto di Roma se tale condotta dovesse continuare.Rimango profondamente preoccupato per le continue accuse e le prove emergenti di crimini internazionali avvenuti in Israele, Gaza e in Cisgiordania. La nostra indagine continua. Il mio ufficio sta portando avanti ulteriori linee di indagine molteplici e interconnesse, tra cui quelle relative alle denunce di violenza sessuale durante gli attacchi del 7 ottobre e in relazione ai bombardamenti su larga scala che hanno causato e continuano a causare così tante morti, feriti e sofferenze civili in Gaza. Incoraggio coloro che dispongono di informazioni pertinenti a contattare il mio ufficio e a inviare informazioni tramite OTP Link.Il mio Ufficio non esiterà a presentare ulteriori richieste di mandati di arresto se e quando riterremo che sia stata raggiunta la soglia di una prospettiva realistica di condanna. Rinnovo il mio appello a tutte le parti coinvolte nell'attuale conflitto affinché rispettino subito la legge.Desidero inoltre sottolineare che il principio di complementarità, che è al centro dello Statuto di Roma, continuerà a essere valutato dal mio Ufficio mentre agiamo in relazione ai presunti crimini e ai presunti autori sopra elencati e andiamo avanti con altri linee di indagine. La complementarità, tuttavia, richiede un rinvio alle autorità nazionali solo quando queste si impegnano in processi giudiziari indipendenti e imparziali che non proteggano i sospettati e non siano una farsa. Richiede indagini approfondite a tutti i livelli che affrontino le politiche e le azioni alla base di queste applicazioni.Cerchiamo oggi di essere chiari su una questione fondamentale: se non dimostriamo la nostra volontà di applicare la legge in modo equo, se viene vista come applicata in modo selettivo, creeremo le condizioni per il suo crollo. In tal modo, allenteremo i restanti legami che ci tengono uniti, le connessioni stabilizzanti tra tutte le comunità e gli individui, la rete di sicurezza a cui tutte le vittime guardano nei momenti di sofferenza. Questo è il vero rischio che corriamo in questo momento.Ora più che mai dobbiamo dimostrare collettivamente che il diritto internazionale umanitario, la base fondamentale della condotta umana durante i conflitti, si applica a tutti gli individui e si applica equamente nelle situazioni affrontate dal mio Ufficio e dalla Corte. Dimostreremo così, concretamente, che la vita di tutti gli esseri umani ha lo stesso valore".