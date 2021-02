Dopo la Champions, giovedì è la volta dell'Europa League con l'andata per i sedicesimi di finale del torneo europeo di seconda fascia. Per le italiane in campo non si preannunciano scontri proibitivi ma, come si sa, ogni partita va giocata.

Il Napoli di Gattuso, dopo la vittoria contro la Juventus, è impegnato a Granada, che però non vince da sei giornate. La Roma, dopo la vittoria con l'Udinese, affronterà i portoghesi del Braga, terzi in classifica, che la scorsa settimana hanno costretto al pari il Porto.

E poi c'è il Milan, che nell'ultima giornata di campionato è stato asfaltato da uno Spezia che ha creato occasioni su occasioni contro una squadra che aveva schierato i migliori effettivi, che gioca in casa dell'imbattuta Stella Rossa di Belgrado che però non potrà fare affidamento sul tifo dei suoi supporter. Da non dimenticare che il risultato odierno potrebbe avere conseguenze (psicologiche) anche sullo scontro diretto per la classifica di Serie A, che vedrà i rososneri impegnati nel derby della madonnina contro l'Inter.

Causa Covid e divieti di ingresso in alcuni Paesi, due delle gare più interessanti di questo turno si svolgeranno in campo neutro in Italia: Real Sociead-Manchester United a Torino e Benfica-Arsenal a Roma.

L'elenco delle partite odierne:

alle 18:55:

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Bruges

Real Sociedad-Manchester United

Stella Rossa-MILAN

Slavia Praga-Leicester

Sporting Braga-ROMA

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Olympiacos-PSV Eindhoven

alle 21:00:

Benfica-Arsenal

Anversa-Rangers Glasgow

Salisburgo-Villarreal

Moelde-Hoffenheim

Granada-NAPOLI

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lilla-Ajax



Le partite di ritorno si disputeranno il 25 febbraio.







Crediti immagine: Twitter @acmilan