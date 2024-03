“È indispensabile accelerare per trovare una soluzione, che permetta di superare le gravi criticità, che si registrano all’incrocio di Botteghelle”: ad affermarlo in una nota sono i Consiglieri di Fratelli d’Italia Fabiana Bambaci, Alessia Pellegrino e Mario Sindoni.

I tre esponenti evidenziano come a causa della chiusura del ponte sul torrente Mela ormai da un anno questa strada, che attraverso la Statale 113 rappresenta il principale collegamento tra Milazzo e Barcellona, in prossimità dell’incrocio registra forti problemi di viabilità determinanti quotidiani disagi alla popolazione e alle attività produttive, che insistono su quella porzione di territorio e a coloro, che sono costretti a spostarsi continuamente tra i due Comuni.

“Abbiamo appreso che è stata avviata un’interlocuzione con l’A.N.A.S. per risolvere la questione; – concludono Bambaci, Pellegrino e Sindoni – ma non vorremmo che i tempi della burocrazia (progetto e reperimento delle risorse) siano incompatibili con l’emergenza esistente: per questo sollecitiamo una soluzione che possa concretizzarsi a stretto giro”.