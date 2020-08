Ancora qualche giorno di vacanza , per il nostro scrittore stiloso, Niky Marcelli, che si sta godendo gli ultimi giorni a Cesenatico. "E’ un luogo che amo profondamente, saranno per le due gocce di sangue romagnolo che scorrono nelle mie vene, perché i miei avi materni erano di Cesena e Bertinoro, o per quel suo fascino un po’ blasè, da ‘Saint Tropez della Romagna’, che trovo irresistibile".

Lo abbiamo seguito tutti i giorni sui social, dove documentava a suon di scatti fotografici e satira, il suo soggiorno. Ha preso parte anche alla notte rosa, rigorosamente con il suo immancabile Panama.

Tra un cocktail , una piada romagnola e un bombolone, sta scrivendo anche il suo ultimo romanzo. Chissà se sarà ambientato in terra romagnola.