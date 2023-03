L'agricoltura biologica è il modello agroecologico più avanzato e rispettoso dell'ambiente, perché non utilizza sostanze chimiche di sintesi come pesticidi e fertilizzanti. Questo metodo agricolo favorisce una maggiore presenza di fauna e flora selvatica, aumentando la diversità di specie rispetto alle aziende agricole convenzionali.

Inoltre, l'agricoltura biologica tutela la straordinaria biodiversità del suolo, contribuendo a mantenere fertili e in salute i terreni, a mitigare il cambiamento climatico e a prevenire l'erosione. Per promuovere il valore dell'agricoltura biologica, il WWF Italia in collaborazione con FederBio organizza 48 eventi nel mese di marzo e maggio nelle sue Oasi e nei suoi Centri di Educazione Ambientale.

Questi eventi includono conferenze con esperti in agricoltura biologica, laboratori didattici per famiglie con bambini, degustazioni di prodotti biologici, mercati contadini e incontri con agricoltori biologici.

Inoltre, il WWF sta realizzando il progetto "Guardiani della Natura" in 8 Oasi, che prevede un monitoraggio bioacustico della biodiversità nelle aree agricole grazie alla tecnologia digitale.

Questi eventi sono parte integrante della Campagna WWF "Sustainable Future", che mira a creare conoscenza, consapevolezza e responsabilità per una trasformazione sostanziale dei sistemi economici e culturali. Inoltre, gli eventi "Biologico è...Natura!" sono sponsorizzati dal progetto europeo BEING ORGANIC in EU, che mira a migliorare la conoscenza e il consumo di prodotti ortofrutticoli biologici.

In Italia, il 17,4% della superficie agricola è gestita con i metodi dell'agricoltura biologica. Tuttavia, l'Italia si è impegnata a raggiungere il 25% entro il 2027, anticipando gli obiettivi del Green Deal europeo. È importante che agricoltori, industria agroalimentare e cittadini si impegnino per raggiungere questo obiettivo fondamentale per la transizione ecologica dell'agricoltura.

Per maggiori informazioni sui primi 24 eventi del mese di marzo, visita il sito web del WWF Italia. Altri 24 eventi saranno programmati nel mese di maggio nell'ambito delle Giornate delle Oasi WWF. Partecipa a "Biologico è...Natura!" per conoscere il valore dell'agricoltura biologica e contribuire alla conservazione della natura.