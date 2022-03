Nel 2018 Mediaset acquisì l'esclusiva dei diritti tv dei mondiali di calcio in Russia per una cifra che si aggirava intorno agli 80 milioni di euro. Lo fece dopo che l'Italia di Ventura venne eliminata dalla Svezia.

Quattro anni dopo, invece, a rimanere ancor più fregata (espressione non elegante, ma adattissima al contesto) dall'Italia di Mancini è stata la Rai che, per accaparrarsi i diritti di Qatar 2022, ha pagato una cifra intorno ai 180 milioni di euro.

La Rai, per battere la concorrenza, aveva acquisito i diritti con largo anticipo - poco più di un anno fa - fidandosi dei risultati raggiunti dalla nazionale negli ultimi anni, non immaginando l'eliminazione dalla competizione per la seconda volta di fila.

Quindi, la tv di Stato ha pagato a peso d'oro il diritto di trasmettere in esclusiva tutte e 64 le partite della prossima Coppa del Mondo, che per la prima volta si giocherà tra novembre e dicembre invece che in estate, senza che vi sia l'Italia. Si stima che almeno un quarto degli introiti pubblicitari siano già andati in fumo.

E Gravina, presidente della Figc, nonostante tutto, dice di voler continuare ad affidare la nazionale a Roberto Mancini. Rai e Mediaset sono avvisate...