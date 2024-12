Terribile impatto nella serata di ieri a Mascalucia, in provincia di Catania. In un sinistro, avvenuto in via Etnea, una persona ha perso la vita.

Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo che ha visto coinvolta una Mini Cooper che si è ribaltata su di un fianco.

A chi ha assistito l’incidente è apparso subito grave. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per la vittima.