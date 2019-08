Vulcanici Artisti Incandescenti omaggia Pino Daniele

A Ferragosto la trasmissione televisiva ‘VULCANICI | Artisti Incandescenti’ dedica a Pino Daniele una puntata speciale per raccontare il nero a meta' con live esclusivi in studio,ospiti e interviste.

Sul palco di Vulcanici risuonerà anche una versione speciale di "Yes I Know My Way" di Pino Daniele, reinterpretata dal sassofonista degli Spandau Ballet (Official), Official Steve Norman, dalla musicista Alessia Ciccone e dal dj Claudio Ciccone Bros.

Un’intervista al giornalista Donato Zoppo e interviste-video a tantissimi musicisti completano questo special dedicato al ‘lazzaro felice’: Enzo Gragnaniello, Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio, Peppino di Capri, Ivan Granatino, Giovanni Block, i Foja, La Maschera…

Lo special andrà in onda su CANALE 9 in Campania [canale n. 10 del digitale terrestre] GIOVEDI 15 AGOSTO 2019 alle 23.30 e - in nazionale - MARTEDI 20 AGOSTO 2019 a mezzanotte sul circuito 7 GOLD!

La puntata è arricchita da un live in studio con una formazione straordinaria, che presenta in anteprima televisiva il progetto “PINO DANIELE OPERA”, album prodotto da Jonathan Goldsmith: l’album presenta alcuni grandi successi di PINO DANIELE rivisitati in chiave cameristica dal maestro Paolo Raffone [collaboratore storico del musicista napoletano] e suonati da alcuni musicisti che - nel corso dei decenni - hanno collaborato con il 'nero a metà'.

Nel corso di Vulcanici la band esegue “Anna Verrà”, “Che ore so” e “Senza ‘e te”: l'intero progetto vede protagonista la voce - splendida, profonda e penetrante - del giovane musicista e cantante Michele Simonelli.

L’organico musicale che si esibisce nel corso della puntata è costituito da Michele Simonelli [voce], Alessandro de Carolis [Flauto], Dario Antonio Orso [pianoforte], Cira Romano [arpa], Eduardo Robbio [mandoloncello] e da due straordinari musicisti che hanno affiancato Pino Daniele in larga parte della sua vita professionale e personale, il contrabbassista Roberto Giangrande e il batterista/percussionista Rosario Jermano.

La puntata è arricchita da interviste in studio a Raffone, Simonelli, Giangrande e Jermano e da una testimonianza del tastierista Ernesto Vitolo, che con Daniele ha collaborato in moltissime avventure musicali nel corso dei decenni.

Condotta dal giornalista Michelangelo Iossa [che ne è anche autore], la trasmissione nasce da un'idea di Daniele Ippolito [DipMusic] e vanta la regia televisiva di Giada De Gregorio.

