Nel 1815, il vulcano indonesiano Tambora esplose nella più potente eruzione mai registrata nella storia, creando un'enorme colonna di minuscole particelle che raggiunse i livelli superiori nell'atmosfera, impedendo il normale riscaldamento dei raggi solari. Questo evento raffreddò il pianeta e inaugurò un periodo di disastri a livello globale.

L'anno successivo fu chiamato "l'anno senza estate": le temperature in tutto il pianeta crollarono, con conseguenze negative per i raccolti, la gente morì di fame, si diffuse una pandemia di colera e decine di migliaia di persone persero la vita. Alcuni attribuiscono addirittura al vulcano il merito di aver ispirato Mary Shelley nella stesura di "Frankenstein", mentre si riparava dal freddo insolito in Svizzera nel 1816.

Da allora, molti vulcani sono eruttati, ma il Tambora rimane l'eruzione più recente e più importante finora mai registrata. Più di 200 anni dopo, gli scienziati avvertono che il mondo potrebbe essere in procinto di un'altra eruzione simile.

La domanda non è se, ma quando, ha detto Markus Stoffel, professore di climatologia all'Università di Ginevra. Le prove geologiche suggeriscono una probabilità su sei di un'eruzione catastrofica in questo secolo.

Questa volta, però, ciò accadrebbe in un mondo profondamente cambiato, non solo più popolato ma anche riscaldato dalla crisi climatica. La prossima eruzione simila a quella del Tambora “causerà il caos climatico”, ha detto Stoffel, aggiungendo che al momento “l’umanità non ha alcun piano” per mitigarfne le conseguenze.

I vulcani hanno plasmato il nostro mondo fin dai tempi antichi: hanno contribuito a creare i continenti, hanno costruito l'atmosfera e possono modificare il clima. Durante l'eruzione, emettono un cocktail di lava, cenere e gas, tra cui l'anidride carbonica, che riscalda il pianeta, anche se in quantità irrisorie rispetto a quelle prodotte dall'uomo bruciando combustibili fossili.

Per quanto riguarda l'impatto sul clima, gli scienziati sono maggiormente interessati a un altro gas: l'anidride solforosa. Una massiccia eruzione vulcanica può spingere l'anidride solforosa attraverso la troposfera nella stratosfera, lo strato a circa 11 chilometri dalla superficie terrestre dove volano gli aerei. Qui, forma minuscole particelle di aerosol che disperdono la luce solare, riflettendola nello spazio e raffreddando il pianeta sottostante. Queste particelle "si spargeranno in giro per il mondo per almeno un paio d'anni", ha affermato Alan Robock, professore di climatologia alla Rutgers University.

Per i vulcani moderni, i dati satellitari mostrano quanta anidride solforosa viene rilasciata. Quando il Monte Pinatubo nelle Filippine eruttò nel 1991, ne scaricò circa 15 milioni di tonnellate nella stratosfera. Non fu un'eruzione massiccia come quella del Tambora, ma raffreddò comunque il mondo di circa 0,5 gradi Celsius per diversi anni.

Per i vulcani più vecchi, tuttavia, "abbiamo dati molto scarsi", ha detto Stoffel. Gli scienziati cercano di ricostruire queste eruzioni passate utilizzando informazioni provenienti da carotaggi nel ghiaccio e anelli degli alberi, che sono come capsule del tempo, che conservano segreti dell'atmosfera passata. Da ciò si evince che le massicce eruzioni avvenute negli ultimi millenni hanno raffreddato temporaneamente il pianeta di circa 1-1,5 gradi Celsius.

Il Tambora, ad esempio, ha abbassato le temperature medie globali di almeno 1 grado Celsius. Ci sono prove che l'enorme eruzione di Samalas in Indonesia nel 1257 potrebbe aver contribuito a innescare la "Piccola era glaciale", un periodo freddo durato anni. Ci sono anche indicazioni che le eruzioni massicce potrebbero influenzare le precipitazioni, prosciugando i sistemi monsonici, compresi quelli in Africa e Asia. "Il monsone in estate si verifica perché la terra si riscalda più velocemente dell'oceano", ha detto Robock. Un'enorme eruzione vulcanica può interrompere la differenza di temperatura tra i due.

Comprendere gli effetti delle grandi eruzioni del passato è fondamentale, ma la prossima si verificherà in un mondo molto più caldo rispetto a prima che gli esseri umani iniziassero a bruciare grandi quantità di petrolio, carbone e gas. "Oggi il mondo è più instabile", ha affermato Michael Rampino, professore alla NYU, che studia i collegamenti tra eruzioni vulcaniche e cambiamenti climatici. "Gli effetti potrebbero essere persino peggiori di quelli che abbiamo visto nel 1815".

In quello che potrebbe sembrare un controsenso, un mondo più caldo potrebbe comportare che le massicce eruzioni vulcaniche abbiano un impatto di raffreddamento ancora maggiore. Questo perché il modo in cui si formano le particelle di aerosol e come vengono trasportate "dipende tutto dal clima", ha affermato Thomas Aubry, scienziato esperto di vulcanologia fisica presso l'Università di Exeter. Mentre il mondo si riscalda, la velocità con cui l'aria circola nell'atmosfera aumenta, il che significa che le particelle di aerosol si disperdono più velocemente e hanno meno tempo per crescere, ha detto Aubry. Gli aerosol più piccoli possono disperdere la luce solare in modo più efficiente di quelli grandi, il che significa che l'impatto di raffreddamento sarà maggiore.

Anche gli oceani potrebbero svolgere un ruolo. Man mano che la superficie dell'oceano si riscalda, uno strato di acqua più leggera e calda si deposita in superficie e funge da barriera alla miscelazione tra strati superficiali e più profondi. Ciò potrebbe significare che le eruzioni raffreddano in modo sproporzionato lo strato superiore dell'oceano e l'atmosfera sopra di esso, ha affermato Stoffel.

I cambiamenti climatici possono anche influenzare gli stessi sistemi vulcanici. Lo scioglimento del ghiaccio può portare a un aumento delle eruzioni, poiché la sua scomparsa riduce la pressione, il che può consentire al magma di salire più velocemente. Gli scienziati hanno anche scoperto che le precipitazioni più estreme, causate dai cambiamenti climatici, possono infiltrarsi in profondità nel terreno dove possono reagire con il magma e innescare un'eruzione, ha affermato Aubry.

Mentre il mondo è alle prese con il riscaldamento globale, un periodo di raffreddamento potrebbe sembrare positivo. Gli scienziati affermano però che è vero il contrario. Innanzitutto, c'è l'impatto immediato. Si stima che 800 milioni di persone vivano entro circa 60 miglia da un vulcano attivo; un'eruzione massiccia potrebbe cancellare un'intera città. L'arefa dei Campi Flegrei, ad esempio, ha mostrato segni di risveglio e si trova appena a ovest di Napoli, che ospita circa 1 milione di persone.

A lungo termine, gli impatti potrebbero essere catastrofici. Un calo di temperatura di 1 grado Celsius potrebbe sembrare piccolo, ma è una media. "Se osserviamo certe regioni, l'impatto sarà molto più grande", ha affermato May Chim, una scienziata della Terra presso l'Università di Cambridge. L'eruzione dell'Okmok in Alaska, avvenuta nel 43 a.C. (l'anno successivo all'assassinio di Giulio Cesare), potrebbe aver raffreddato alcune parti dell'Europa meridionale e dell'Africa settentrionale fino a 7 gradi Celsius.

Secondo una recente analisi della compagnia assicurativa Lloyd's, il clima più freddo, la riduzione della luce solare e le variazioni delle precipitazioni potrebbero avere effetti contemporanei su più "granai", tra cui Stati Uniti, Cina e Russia, influendo sulla sicurezza alimentare globale e potenzialmente provocando tensioni politiche, persino guerre. Il pedaggio umano ed economico sarebbe enorme. In uno scenario estremo, simile a quello di Tambora, le perdite economiche potrebbero raggiungere più di 3,6 trilioni di dollari solo nel primo anno, ha calcolato Lloyd's. Inoltre, il raffreddamento non offrirebbe alcun sollievo al cambiamento climatico: nel giro di pochi anni, il pianeta tornerebbe a essere com'era prima.

La prossima eruzione potrebbe verificarsi ovunque. Ci sono aree che gli scienziati stanno osservando, tra cui l'Indonesia, una delle regioni vulcanicamente più attive del pianeta, e Yellowstone, nella parte occidentale degli Stati Uniti.



Fonte: CNN