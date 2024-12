Il 18 settembre 2025, in Piazza del Plebiscito, a Napoli, si terrà Pino È – Il Viaggio Del Musicante, uno show evento unico che vedrà, sul palco, grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment, per ricordare Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa.

Un’imperdibile festa, con tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi, per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. Tra racconti, aneddoti, omaggi e, ovviamente, tanta musica, verranno ripercorse la sua vita e la sua carriera, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni.

I biglietti, per Pino È– Il Viaggio Del Musicante, saranno in prevendita dalle ore 11.00, di domani, giovedì 19 dicembre, su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Per info: http://www.friendsandpartners.it/

Pino È – Il Viaggio Del Musicante sarà anche un evento di valore sociale, una preziosa opportunità per unire cultura e solidarietà, onorando e rinnovando l’impegno sociale di Pino Daniele.

Il ricavato dell’evento verrà devoluto a sostegno della ricerca oncologica pediatrica e della formazione artistica.

La ricerca scientifica verrà sostenuta, finanziando il Progetto PREME di OPEN Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, che punta a garantire cure personalizzate e innovative ai bambini oncologici.

Grazie alla Fondazione Pino Daniele Ets, invece, verranno istituite borse di studio e iniziative, per sostenere giovani talenti musicali e contrastare la povertà educativa, promuovendo il linguaggio della musica nelle realtà più fragili.

Come il brano “Again”, la riedizione “Musicante 40th Anniversary Album” e il live contest MUSICANTE AWARD – Premio Pino Daniele, il grande evento live Pino È – Il Viaggio Del Musicante porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, il marchio distintivo, ideato dalla Fondazione Pino Daniele, che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele che celebreranno, con profondità e impegno, il grande Pino Daniele (https://www.fondazionepinodaniele.org/anniversary).

Attualmente, è, in radio e in digitale, “Again” (Warner Music Italy), brano uscito lo scorso 29 novembre che è entrato, direttamente, al 1° posto, nell’EarOne Airplay (https://wmi.lnk.to/again).

È online il lyric video, con delle immagini che ritraggono Pino Daniele in studio di registrazione: https://youtu.be/l0q-tpt6M1M

In occasione del 40° anniversario, della pubblicazione di “Musicante”, è uscito, in digitale, in doppio cd e in doppio vinile limited edition, “MUSICANTE 40th ANNIVERSARY ALBUM” (https://bio.to/PinoDaniele_Musicante), una ristampa speciale che celebra non solo la straordinaria portata artistica di un album che ha segnato la musica italiana, ma anche l’accurato processo creativo che si cela dietro a ogni canzone. A cura della Fondazione Pino Daniele e prodotto da Warner Music Italy, “Musicante 40th Anniversary Album” comprende l’album del 1984 rimasterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola e “Studio Session”, ovvero le recording session inedite, di ogni brano, registrate in presa diretta.