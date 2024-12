Un nuovo articolo di Pino Nicotri ha suscitato le ire di molte chiromanti. Come fa a vedere nel passato? Ecco l'articolo di Nicotri che ribalta Nostradamus.

Nicotri, nel suo ultimo rigurgito, sostiene che MARCO ACCETTI "Nel periodo in cui ha frequentato a lungo la biblioteca di Villa Leopardi [...] frequentava il Forum Emanuela Orlandi e Mirella Gregori [...] Forum frequentato anche da una persona che si firmava Macri70 [...] che tutti ritenevano fosse la sorella minore Maria Cristina di Emanuela"

Tale forum si trovava a questo indirizzo https://mirellaedemanuela.forumfree.it/ ma oggi non è più visibile: solo Pino Nicotri ha il potere di vedere nel passato!

Infatti, a dire di Nicotri, l'utente che si firmava MACRI70, presumibilmente la sorella di Emanuela Orlandi (Maria Cristina), avrebbe scritto nel forum che "quel dannato giorno Emanuela avesse le mestruazioni"

Il tutto, sempre a dire di Nicotri, in un mese imprecisato del 2008

Questa affermazione serve a Nicotri per avallare la teoria che Marco Accetti avesse appreso di quell'informazione (le mestruazioni) proprio dal forum (e proprio dalla sorella di Emanuela) e non per diretto coinvolgimento nel rapimento Orlandi.

Tale informazione venne successivamente rivelata, dallo stesso Accetti nel 2013, al dott. Giancarlo Capaldo il P.M. dell'epoca.

Se così fosse, sempre secondo Nicotri, Accetti avrebbe raccattato informazioni e dopo oltre 15 anni dopo le avrebbe portate all'attenzione della procura di Roma.

NULLA DI PIU' FALSO, VEDIAMO PERCHE

Il forum ha operato dal 2009 al 2010, come potete verificare voi stessi cliccando qui, e non è possibile leggere i commenti degli utenti, MACRI70 compresa.

Un chiromante che ha dimenticato la potenza di internet e che pur di gettare "merda" sulla verità, inventa con la sua palla di vetro!

Questo articolo nasce perché vogliamo sempre che prevarichi la razionalità sulla menzogna, la prova sull'ipotesi, e la verità sulla delazione.

Per buona pace di Pino Nicotri, che casualmente ho trovato un profilo Facebook che si chiama proprio Macri70, e che ha voluto provare lo "scoop" con informazioni non verificabili, ci spiace dire che anche questa è una grande bidonata.

Nessuna prova e nessuna certezza sono parte di uno stile ormai conosciuto....