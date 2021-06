La S.S. Lazio annuncia che Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della prima squadra.

Oltre al comunicato, alquanto stringato per la verità, arriva anche l'altrettanto stringatissima dichiarazione del presidente Lotito:

"La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere".

Per chiunque si chiedesse che cosa diavolo volesse dire Lotito con standing, il termine va tradotto con reputazione. Evidentemente il presidente della Lazio è già proiettato in Europa ed ha immaginando lo standing del suo nuovo tecnico mentre in ciabatte e canotta, con un mozzicone all'angolo della bocca, manda a quel paese uno dei suoi giocatori non impegnato ad allenarsi come si deve.

Secondo la stampa specializzata, Sarri guadagnerà uno sproposito per i parametri di Lotito: 3 milioni netti che con i bonus (ce n’è uno anche per la conquista dello scudetto) potrebbero diventare 4.

La durata del contratto? Biennale. Ma è proprio questo l'aspetto su cui in molti si interrogano. Come potrà durare due anni il rapporto tra Sarri e Lotito? Maurizio Sarri non è uno che incassa facilmente e se ha una cosa che gli è rimasta di traverso non ha certo problemi a rinfacciarla... anche al suo presidente. Lotito, come le cronache narrano, è la sua esatta controfigura, persino peggiore a stare a quanto riportato dai giornali solo un paio di giorni fa, quando sarebbe quasi arrivato alle mani con il presidente della Lega Serie A, Dal Pino.

E la stessa domanda vale anche per il binomio inaugurato a Napoli tra Spalletti e De Laurentiis. Non sarà un campionato noioso.





Crediti immagine: twitter.com/OfficialSSLazio/status/1402642198055821314